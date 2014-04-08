Евровидение-2014. Азербайджан. Диляра Кязимова "Start a Fire"

Новости Азербайджана. На сцене B&W Hallerne в Копенгагене 28-летняя Диляра Кязимова исполнит лирическую композицию Start a Fire.

Девушка уверяет, что в музыкальном произведении для нее первостепенен сюжет.

Диляра Кязимова, представительница Азербайджана на «Евровидении-2014»:

Эта песня не только о любви, но также о доброте, человечности и уважении друг к другу. О том, как можно быть совершенно одиноким в порой очень жестоком мире. Сюжет песни трагичен, но все же есть надежда на светлое будущее. Как будто видишь в темноте луч теплого, но пока еле заметного света. Сейчас я, можно сказать, живу в этой песне, я прочувствовала ее от первой до последней ноты. И мне очень хочется, чтобы аудитория также поняла ее глубокий смысл.

Евровизийную песню для Диляры написали европейские авторы – Йохан Кронланд, Алессандро Гутхардт и Стэфан Орн. Эти люди не новички в «Евровидении».

В 2011 году их песня Running Scared в исполнении азербайджанского дуэта Элл и Никки выиграла «Евровидение».

Диляра Кязимова родилась в Баку. Музыка – страсть девушки с детства. За любовь к пению отец даже прозвал ее Микрофоном.

Среди любимых направлений Диляры – классика и рок. Она окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова по специальности вокалиста.

Девушка получила второе образование в Гимназии искусств. Выступала в оперной труппе Баку и в составе групп Unformal и Milk & Kisses, в составе которой в 2010 году выступила на дебютном для Азербайджана конкурсе «Новая волна».

Кроме того, Диляра снималась в кино.

Попасть на «Евровидение» девушка пыталась в 2008 и 2010 годах, но осуществить свою давнюю мечту ей удалось только сейчас.

В 2014-м Диляра заняла первое место в международном вокальном проекте «Большая сцена», победитель которого является представителем Азербайджана на «Евровидении-2014». Смотрите клип Диляры на песню Start a Fire.

К слову, букмекеры высоко оценивают шансы Диляры Кязимовой на победу. Девушка входит в десятку финалистов престижного конкурса.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!

Первый полуфинал (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса состоится 10 мая.