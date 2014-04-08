Евровидение-2014. Польша и Латвия составят конкуренцию белорусу ТЕО

Новости Беларуси. Международный песенный конкурс «Евровидение» в Дании стартует в мае. Еще не известно, как артисты будут покорять евровизийную публику – номера и костюмы артистов находятся в процессе создания.

Однако многие поклонники конкурса уже ждут мастер-классов по кулинарии.

Кулинарная тема в этом году сразу у трех стран – Латвии, Польши и Беларуси.

Представитель Латвии, группа Aarzemnieki, споет песню Cake to bake.

Фанатам «Евровидения» композиция нравится, но вот букмекеры прочат латышам третье место... с конца.

Впрочем, ребята не расстраиваются, ведь их забавная песня о пироге, исполненная под гитару, наверняка, найдет своего слушателя.

Польский дует Donatan & Cleo исполнит ритмичную композицию My Słowianie.

Клип на песню был презентован в ноябре 2013-го, и на YouTube он собрал более 40 миллионов просмотров – смотрите видео! Donatan и Cleo обещают, что после «Евровидения» в Дании зрители запомнят их надолго.

Польские конкурсанты уже заявили, что сцену на три минуты своего выступления они планируют превратить в гигантскую кухню!

Не отходя от микрофона Donatan и Cleo, приготовят масло!

К слову, в этом году Польша возобновила свое участие в «Евровидении» после двухлетнего перерыва.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!

Белорус уже приступил к подготовке номера для «Евровидения».

В команде ТЕО – настоящие профессионалы: шведский режиссер Тина Матулесси и педагог по вокалу Алекс Панайи с Кипра.

Напомним, Панайи уже работал с белорусскими конкурсантами на «Евровидении». В разное время его учениками были Алена Ланская и группа Litesound.

Всех секретов ТЕО пока не раскрывает, но уже понятно - промопродукцию белорусов, как впрочем, и в предыдущие годы, в Европе оценят по достоинству.

ТЕО, представитель Беларуси на «Евровидении-2014» (в интервью «Комсомольской правде»):

Точно знаю, что будут бабочки. Планируется, что вся делегация будет в корпоративной униформе – костюмах и бабочках с надписями и логотипами. От темы чизкейков мы решили отойти, потому что Латвия спустя полтора месяца после нашего отбора, остановилась на песне «Cake to bake». Так что мука и пироги были бы фишкой на две страны. Да еще и Польша на сцене «Евровидения» собирается взбивать масло! Кулинария в этом году рулит (смеется). Европа может обсуждать схожую тематику, но ведь песня моя не о тортике, а о парне, который устал, что его называют пирожком. Поэтому за основу образа мы взяли определение – Mr. Cheesecake.

Первый полуфинал (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса состоится 10 мая.