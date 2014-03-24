Евровидение-2014. ТЕО выступит во втором полуфинале 8 мая под номером 10

Новости Беларуси. ТЕО, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», выступит во втором полуфинале под номером 10.

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В этом году, как и в прошлом, порядковые номера участников определяли продюсеры «Евровидения».

По словам организаторов, такой подход сделает конкурс более эффектным с точки зрения режиссуры, и не позволит телезрителям уснуть у экранов телевизоров.

Первый полуфинал (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.

Второй полуфинал (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция на правах стран-организаторов конкурса попадают в финал автоматически. Напомним, международный конкурс песни «Евровидение-2014» пройдет в Копенгагене (Дания) с 6 по 10 мая. В песенном форуме в этом году примут участие 37 стран.