Евровидение-2014. Украинка Мария Яремчук: Ситуация в стране, естественно, отразится на моем выступлении

Новости Украины. Мария Яремчук, представительница Украины на международном песенном конкурсе «Евровидение-2014», презентовала клип на евровизийную композицию Tick-Tock.

Детали сценического номера пока держатся в секрете, однако уже известно, что команда, которая работает с Марией, сделает все, чтобы ее выступление на «Евровидении» было гармоничным.

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014» (в интервью «Взгляду»):

Сейчас сложно думать о Евровидении, но, конечно, не думать о нем и не работать у меня права нет. Работа кипит. Ситуация в стране, естественно, отразится на моем выступлении. Мы думаем над тем, как привлечь в постановку символику и потенциал украинского духа. Пока о деталях говорить преждевременно. Символика – это понятие растяжимое. Мы бы хотели совместить наш музыкальный материал, меня и украинскую символику так, чтобы она органично смотрелась и несла в себе какую-то идеологию.

Марии всего 21 год.

Однако девушка уже добилась многого в музыкальной карьере.

Яремчук – финалистка телепроекта «Голос страны», обладательница третьей премии на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2012».

Певица сама себе продюсер.

Кстати, и песню для «Евровидения» Мария написала сама, не прибегая к помощи именитых композиторов.

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014» (в интервью trend.az):

Песня Tick-Tock – это то, что родилось у 20-летней девушки, которая еще не успела разочароваться, которая наслаждается жизнью, влюбляется и познает ее многогранность и разнообразие. Песня Tick-Tock – эта песня о времени, которое слишком быстро и стремительно течет. Мы всегда должны помнить об этом, не забывать наслаждаться каждым моментом, находить время любить, заботиться, оберегать наших любимых и близких людей. Поэтому важность времени в современной жизни нельзя переоценить. Таким образом, чем больше красоты и доброты мы будем вкладывать в нашу жизнь, тем более ценной и дорогой она будет для нас.

Напомним, Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО. Его композиция Cheesecake должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите Cheesecake в исполнении ТЕО!