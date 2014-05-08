Евровидение-2014. Бородатая Кончита из Австрии не поделила платье с другой участницей второго полуфинала

Новости Австрии. Главный курьез нарядов второго полуфинала - очень похожие платья у участниц из Австрии (Кончита Вурст) и Ирландии (Кан-Линн). Позже выяснилось, что сшиты они из одной ткани, однако никто не стал уступать, и обе девушки выйдут в золотых платьях.

Кончита Вурст, представитель Австрии на Евровидении-2014:

Я сшила его сама. Вообще у меня есть фэшн-прошлое, я закончила фэшн-школу сто лет назад. Я знаю, как я хочу выглядеть, и знаю свои таланты. Я очень хороша именно в дизайне, то, что нужно нарисовать на бумаге. Но когда дело доходит до раскройки ткани и, собственно, изготовления платья, я начинаю быть благодарной за то, что есть люди, которые куда более талантливее меня в этом плане. Поэтому наши дизайнеры там, в Вене, проделали отличную работу.

Главный фрик Евровидения этого года - Кончита Вурст (Том Нойвирт) покорил уже не один конкурс в Австрии. Его потрясла австрийская толерантность, благодаря которой Том сможет представить свою страну: «Я смотрела песенный конкурс еще, как я помню, с моей мамой. Я всегда хотела быть на этой сцене, и теперь - моя очередь, и я так счастлива и благодарна за эту возможность».

На сцене Кончита будет преимущественно одна, на большом подиуме.

Кончита Вурст, представитель Австрии на Евровидении-2014:

Когда я думала о своем выступлении, я хотела сделать его простым. И, думаю, так мы и сделали. Мне кажется, оно очень простое, «маленькое» и в нем нет временных границ. Ко всему прочему, у нас потрясающие спецэффекты, что делает постановку очень гламурной. Поэтому на сцене я чувствую себя как дома.

Напомним, что Беларусь выступит во втором полуфинале (8 мая) под номером 10.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.