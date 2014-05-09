Евровидение-2014. Белорусский участник Тео объявляет кастинг невест

Новости Беларуси. Певец Тео, представитель Беларуси на «Евровидении-2014», после участия в конкурсе намерен жениться. Об этом исполнитель рассказал в интервью «Антенне».

Певец признается: родители давно уже ждут внуков. Да и он сам хочет детей. Троих, как минимум.

Тео, представитель Беларуси на «Евровидении-2014» (в интервью «Антенне»):

Я и сам детей хочу. Много. Троих хотя бы. Я люблю детей, очень. У меня уже пять крестников – хорошие ребята! Но было бы странно искать потенциальную жену вовремя подготовки к «Евровидению». Все после.

О том, что сердце Юрия Ващука, он же Тео, свободно, он сам на всю страну рассказал еще в январе, сразу после национального отбора на «Евровидение». И это не пиар-акция.

31-летний Тео уже был женат, и объяснять, почему развелся, никому не собирается. Он считает: неправильно обсуждать эту тему, ведь у бывшей супруги новая семья, ребенок.

Тео – исполнитель, композитор, аранжировщик. С 17 лет он работает в оркестре Михаила Финберга. В Беларуси Юрия больше знают как автора песен, проще назвать тех артистов, с которыми он не сотрудничал.

Что немаловажно, молодой человек не обделен чувством юмора, и вместе с тем привык четко ставить цели в жизни и достигать их. Несколько лет подряд Юра писал композиции белорусским исполнителям для национального отбора на «Евровидение». В стране они становились популярными, но до самого конкурса так и не доходили.

И вот в 2014 году Ващук с песней собственного сочинения решается принять участие в национальном отборе. Правда, подал заявку буквально в последний день. И не прогадал, его Cheesecake одобрили и зрители, и профессиональное жюри.

Репетиции, тренировки, интервью, посещение пре-пати «Евровидения», регулярные консультации с врачом-фониатром, ведь голос сейчас самое главное, съемки в различных проектах, и снова интервью и репетиции. Его жизнь за четыре месяца подготовки к главному песенному событию года превратилась в настоящее испытание. Ващуку, похоже, этот ритм нравится! И он, как раньше, улыбчив и приветлив. Кстати, евровизийная обстановка в Копенгагене, по словам нашего артиста, просто завораживает.

Напомним, белорусская делегация уже вторую неделю находится в Дании, и Тео очень рассчитывает на поддержку, ну и конечно, на достойное место в финале.

Звездный час для Беларуси придет 10 мая. В финале «Евровидения» за право называться лучшим испольнителем Европы будут бороться конкурсанты из 26 стран (см.полный список).

На главную евровизийную сцену в Копенгагене Тео выйдет 2-м в компании с бэк-вокалистами и танцорами. Пятеро парней – Тео шестой – появятся на сцене концертного зала B&W в лучших традициях «Оскара»: черные костюмы, белые рубашки, галстуки-бабочки, отполированная до блеска обувь.

Напомним, Cheesecake – задорная песня. И кому-то, быть может, покажется, что образ нашего артиста не соответствует веселой композиции. Сам Тео уверяет: «прием противохода сработает, ибо сахар сахаром посыпать – плохо». И он абсолютно прав: Европа уже напевает Cheesecake!

Судя по тому, как встречают Тео в Копенгагене, ироничная песня про сладкий пирожок уже пришлась по вкусу и поклонникам конкурса.

Теперь дело за тем, сможет ли Тео и его Cheesecake заставить зрителей Европы не только танцевать, но и проголосовать за него вечером 10 мая. Ведь от каждого зрителя зависит, сколько раз с большой сцены «Евровидения» прозвучит белорусский Cheesecake.