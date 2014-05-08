Евровидение-2014. Паула из Румынии и Кейси из Ирландии, ТОП-модели «Евровидения» по мнению фанатов, выступят во втором полуфинале

Новости Дании. Второй полуфинал «Евровидения», который пройдет в Копенгагене 8 мая, обещает поразить не только спецэффектами, но и самыми красивыми участницами.



В преддверии конкурса международный сайт, специализирующийся на новостях «Евровидения», предложил выбрать «Топ-модель Евровидения 2014». Опрос уже собрал более 120 тысяч голосов. И пока победитель не определился.

На момент публикации материала за первенство с разницей буквально в несколько голосов соревновались сразу две участницы: Паула из Румынии (20 033 голосов) и Кейси Смит из Ирландии (20 143 голосов). Быть может, самая красивая девушка определится сегодня?



Напомним, и Румыния, и Ирландия выступят во втором полуфинале «Евровидения».



Паула с дуэте с Ови мечтает наконец привезти «Евровидение» в Румынию. Эта страна никогда не выигрывала престижный музыкальный конкурс. 35-летняя Паула Селинг – румынская певица, композитор и радио-диджей. В дуэте с композитором и певцом Ови, девушка представляла Румынию на «Евровидении-2010» в Осло. Тогда дуэт остановился в двух шагах от победы (3-е место), а «Евровидение» уехало в Германию, на родину Лены Майер.

Ирландская поп-группа Can-linn совместно с певицей Кейси Смит на «Евровидении-2014» в Дании исполнят композицию «Heartbeat». Музыканты из Ирландии признают, что в этом году «Евровидение» обещает быть на редкость интересным. Кейси Смит и Can-linn, впрочем, уже определили для себя фаворитов. И среди них белорус Тео!

Кейси Смит, ирландская певица (в интервью esckaz.com):

Две страны, которые выделятся – это Великобритания и Испания. Обе песни очень мощные. Есть и несколько совершенно сумасшедших вещей! Например, «Cheesecake» от Беларуси – это просто чумовая песня, которая может стать большим хитом. То же самое касается и песни Франции.

Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.

Кстати, в голосовании «Топ-модель Евровидения 2014» участие принимают представительницы Азербайджана, Албании, Австрия, Эстонии, Македонии, Грузии, Германии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Словении, Испании, Швеции, Великобритании, Украины.