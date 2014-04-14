Евровидение-2014. Молдова. Кристина Скарлат "Wild Soul"

Новости Молдовы. 33-летняя Кристина Скарлат на «Евровидении-2014» споет за Молдову.

Лирическую композицию «Wild Soul» для конкурса Кристине написала ее 23-летняя племянница.

Кристина Скарлат, представительница Молдовы на «Евровидении-2014»:

Эта песня очень сильная, о том, что волнует окружающих. Эта песня для тех, у кого не очень удачно закончились романтические отношения, я думаю, каждый разглядит в ней себя.

Кристина Скарлат занимается музыкой профессионально. Она получила музыкальное образование по классу скрипки и фортепиано, занималась на дирижерско-хоровом отделении училища им. Штэфана Нягэ.

В 2006 году окончила университет по специальности эстрадное и джазовое пение.

Кристина лауреат многих музыкальных премий и постоянная участница фестивалей. Напомним, в 2011 году заняла Кристина третье место в конкурсе «Славянский базар».

В Молдове талантом Скарлат восхищаются. Несмотря на то, что Кристина – успешная певица, она заботливая жена и любящая мать.

Кристина с супругом воспитывают двоих ребятишек: сынишку и дочурку. Семья – самые переданные поклонники творчества Кристины Скарлат.

Женщина немного грустит, ведь на время конкурса ей придется некоторое время не видеть детей. Но они, наверняка, обрадуются, когда увидят маму на экране телевизора.

Кристина уже снялась в проморолике, который будет предварять ее выступление на «Евровидении». Теперь ее команда и днем и ночью занимается постановкой номера.

Кристина Скарлат, представительница Молдовы на «Евровидении-2014» (в интервью esckaz.com):

Мы сохраним ту концепцию, которая была на национальном отборе. Женщина-воин и женщина романтичная, нежная.

Исполнительница обещает, что сделает все, что в ее силах, чтобы сделать для европейского зрителя незабываемое шоу.

«Евровидение-2014» стартует в Дании уже совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!