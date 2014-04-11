Евровидение-2014. Сестры Толмачевы: Наш фаворит – Тео из Беларуси! У него такая песня!

Новости России. Для участников конкурса «Евровидение» сейчас непростое время. Постоянные репетиции, примерки, интервью и общение с фанатами уже превратились в образ жизни.

Сестрам Толмачевым, представительницам России на «Евровидении», вдвойне непросто.

Девушки еще учатся в школе, а из-за участия в конкурсе им на несколько месяцев пришлось отложить обучение. Напомним, победительницы детского «Евровидения-2006» Анастасия и Мария Толмачевы намерены повторить свой успех на взрослом «Евровидении».

Помогать в достижении этой цели девушкам будет сам Филипп Киркоров!

На главной евровизийной сцене Толмачевы споют англоязычную «Shine». Композиция написана Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Уже известно, что на бэк-вокале у Насти и Маши будут четыре человека: три девушки из Швеции и парень из Португалии.

Филипп Бедросович в восторге от сестер Толмачевых! Киркоров доверил колдовать над образами девушек лучшим, на его взгляд, фотографам, стилистам и клипмейкерам.

Филипп Киркоров, певец, продюсер (в интервью «Комсомольской правде»):

Внешним образом занимается Александр Шевчук – человек, который работает со мной уже больше 20 лет как стилист и визажист. Двух ангелов я могу доверить только в его руки. Подготовка идет полным ходом. На днях в Москву приезжает мой друг Фокас Евангелинос и приступит непосредственно к репетиции номера. На фоне бородатой женщины из Австрии наши девочки будут здорово выделяться. Хотя, конечно, мы понимаем всю сложность обстоятельств. Героизму всех участников нашей команды надо отдать должное. Ведь обычно подписываются под заведомо успешными проектами. А мы понимаем, что идем на плаху, на Голгофу. И в принципе с этой Голгофы нам живыми не уйти. Но мы должны достойно представить нашу страну. Никому не должно быть стыдно за то, что увидят зрители и нашей страны, и Европы. А голосование пусть останется на совести тех, кто будет голосовать. Нам главное – чтобы никто не сказал, что мы выступили плохо. А если скажут: «Как же так – девочки выступили прекрасно, а не заняли достойного места?», то, думаю, все поймут, почему. Наша задача, чтобы моя команда не подвела ни мою страну Россию, ни поклонников «Евровидения», которых много в нашей стране.

На днях сестры преступили к съемкам видеоклипа на композицию «Shine». По словам режиссера Аслана Ахмадова, это будет черно-белая история, в лучших традициях кинематографа «нуар».

Несмотря на загруженность, Толмачевы успевают следить за конкурентами. На вопрос корреспондента esckaz.com: «Слышали ли вы уже какие-либо из участвующих в этом году песен? Есть ли у вас фавориты?», девушки отвечают хором»

Сестры Толмачевы, представительницы России на «Евровидении-2014» (в интервью esckaz.com):

ТЕО из Беларуси! У него такая заводная песня!

Кстати, девушки уже пригласили Тео на евровизионную вечеринку, которая пройдет 20 апреля в Москве.

А пока мистер Cheesecake, он же ТЕО, вовсю готовится к главному музыкальному конкурсу года! Репетиции по 8-9 часов день. ТЕО уже похудел на 7 килограммов. Кстати по контракту певцу нельзя стричься, бриться, толстеть, а также употреблять спиртные напитки.

В команде ТЕО – настоящие профессионалы: шведский режиссер Тина Матулесси и педагог по вокалу Алекс Панайи с Кипра.

Напомним, Панайи уже работал с белорусскими конкурсантами на «Евровидении». В разное время его учениками были Алена Ланская и группа Litesound.

Всех секретов ТЕО пока не раскрывает, но уже понятно – промопродукцию белорусов, как впрочем, и в предыдущие годы, в Европе оценят по достоинству.

«Евровидение-2014» стартует в Дании уже совсем скоро.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.