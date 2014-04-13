Евровидение-2014. Австрия. Кончита Вурст "Rise Like a Phoenix"

Новости Австрии. Кончита Вурст, она же Томас Нойверт, на «Евровидении-2014» в Дании представляет Австрию. На главной евровизийной сцене Кончита исполнит композицию «Rise Like a Phoenix».

Кончита говорит, что Вурст и Нойверт следует воспринимать как две независящие друг от друга личности.

Так, Кончиту назвали в честь бабушки Кочиты Барбариды – бородатой женщины. И родилась певица в Бразилии.

Кончита Вурст, представитель Австрии на «Евровидении-2014»:

Меня назвали в честь моей бабушки Кончиты Барбариды, бородатой дамы. Вурст – это от папочки, Альфреда Кнака фон Вурста.

Впрочем, «вурст» с немецкого переводится как «колбаса». А по-австрийски обозначает «безразлично».

Кончита Вурст, пожалуй, самая обсуждаемая персона предстоящего музыкального форума.

Из-за участия 25-летней бородатой певицы в «Евровидении» зрители многих стран грозятся отказаться от просмотра конкурса.

Недовольные собирают подписи на международном сайте интернет-петиций.

Тем не менее, по данным международных букмекерских контор Кончита входит в десятку фаворитов «Евровидения».

Кончита Вурст, представитель Австрии на «Евровидении-2014»:

Я всегда хотел петь, но сдерживал свои порывы. В образе Кончиты мне легче это делать. Я перед публикой, но в тоже время не раскрываю себя. Разумеется, борода – это провокация. Это способ сказать всем, что внешность не имеет значения. Во мне нет ничего анатомически женского. Я полностью мужчина. Но мне кажется, что во всех нас есть что-то от обоих полов.

Вурст признается, что равнодушна к критике. И верит, что баллада «Rise Like a Phoenix» в ее исполнении заставит многих задуматься о понятиях поважнее, чем внешность.

Кончита Вурст, представитель Австрии на «Евровидении-2014» (в интервью esckaz.com):

Я очень надеюсь, что у меня будет шанс изменить мышление некоторых людей по всей Европе. Я хочу показать им, что вы можете выглядеть как вам угодно, и каждый должен иметь право жить своей жизнью, так как он того хочет. И так должно быть до тех пор, пока человек не приносит вреда другим людям. Для меня очень важно, что Австрия демонстрирует толерантность. И я горжусь тем, что мне позволили быть голосом их убеждений.

В преддверии конкурса Кончита набирает популярность: участвует в телевизионных шоу, снимается в откровенных фотосессиях для модных журналов, раздает интервью различным СМИ.

Более того, артист(ка) претендует на звание самой красивой девушки предстоящего «Евровидения».

В интернет-конкурсе Eurovision’s Next Top Model – 2014 принимают участие 25 участниц.

В финале оказались Кончита Вурст, украинка Мария Яремчук и солистка группы Can Linn, представители Ирландии. Кого признают самой красивой конкурсанткой этого года? Результаты обещают огласить в конце апреля.

Напомним, «Евровидение» стартует в Дании в мае 2014 года.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!