Евровидение-2014. Ирландия. Can-linn и Кейси Смит "Heartbeat"

Новости Ирландии. Ирландская поп-группа Can-linn совместно с певицей Кейси Смит на «Евровидении-2014» в Дании исполнят композицию «Heartbeat».

Евровизийная «Heartbeat» написана профессиональной командой ирландских и шведских авторов. По мнению одного из них, эта песня отражает желание всей Ирландии вновь стать центром производства хорошей музыки.

Хейзел Канесваран, ирландская певица и автор песен:

«Can-linn» происходит от ирландского «петь вместе». Я думаю, что название нам подходит, ведь мы хотим работать вместе над общей целью – привезти «Евровидение» обратно домой!

Напомним, Ирландия семь раз выигрывала международный песенный конкурс «Евровидение». И все семь в прошлом веке.

Лучший результат страны за последние годы – 8-е место в 2011-м.

Кейси и Can-linn завоевали путевку на «Евровидение», одержав победу на национальном ирландском отборе.

Как описывает группу канал-вещатель конкурса, Can-linn – «музыкальная группа, участники которой играют на традиционных ирландских инструментах». Кельтские мотивы предают их музыке особое звучание.

Кейси Смит стала солисткой группы не так давно. В 2013 году девушка в одиночку пыталась штурмовать национальный отбор, но тогда ее усилия не увенчались успехом.

Кстати, Смит входит в ТОП-3 самых красивых девушек «Евровидения-2014» по мнению поклонников конкурса.

Кейси Смит, ирландская певица:

«Heartbeat» по-настоящему говорит с жителями Ирландии. Текст этой песни о том, что нужно держать голову над водой всегда. Вы же понимаете, это метафора. И она отражает сложности, через которые сейчас проходит большинство жителей Ирландии.

Девушка обещает, что телезрителей и гостей «Евровидения» в самом Копенгагене Can-linn поразит не только конкурсной песней, но и сценическим номером. Уже известно, что на сцене с Кейси будет пять человек – три музыканты и два танцора.

Сейчас представители Ирландии принимают активное участие в промоакциях. Ирландская команда уверена, что предконкурсный промоушен поможет отыскать новых друзей и поклонников в других странах, а возможно и влюбить их в конкурсную «Heartbeat».

Музыканты из Ирландии признают, что в этом году «Евровидение» обещает быть на редкость интересным. Кейси Смит и Can-linn, впрочем, уже определили для себя фаворитов.

Кейси Смит, ирландская певица (в интервью esckaz.com):

Две страны, которые выделятся – это Великобритания и Испания. Обе песни очень мощные. Есть и несколько совершенно сумасшедших вещей! Например, «Cheesecake» от Беларуси – это просто чумовая песня, которая может стать большим хитом. То же самое касается и песни Франции.

Напомним, «Евровидение» стартует в Дании в мае 2014 года.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания; 07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.

Финал конкурса «Евровидение» состоится 10 мая.

Беларусь на «Евровидении-2014» представляет ТЕО, он же Юрий Ващук.

Его композиция «Cheesecake» должна прийтись по вкусу евровизийному слушателю. Смотрите «Cheesecake» в исполнении ТЕО!