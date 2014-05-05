Евровидение-2014. Мария Яремчук и делегация Украины держат траур по погибшим в Одессе

Новости Украины. Накануне вечером в Копенгагене состоялась торжественная церемония открытия «Евровидения-2014».

Представительница Украины Мария Яремчук на красной ковровой дорожке появилась в черной одежде с сине-желтыми и черными лентами в знак траура по жертвам в Одессе.

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014»:

Конечно, мы сегодня одеты в черное и имеем на одежде ленты, которые символизируют наше соболезнование всем погибшим 2 мая. Поэтому для нас сегодняшнее событие не является настолько радостным, насколько бы оно могло быть.

Напомним, во время беспорядков в Одессе 2 мая погибли около 50 человек. Подробности вы узнаете из видео.

Мария Яремчук поборется за выход в финал «Евровидения» уже завтра, 6 мая. Зрители увидят концептуально сильный номер в исполнении украинцев.

Мария и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразят настоящую страсть. Она поет, он все три минуты бежит в колесе (фото!). Колесо использовано как символ времени и его быстротечности. Смотрите видео cо второй репетиции на главной евровизийной сцене в Дании.

Первый полуфинал «Евровидения-2014» (6 мая):

01. Армения; 02. Латвия; 03. Эстония; 04. Швеция; 05. Исландия; 06. Албания;07. Россия; 08. Азербайджан; 09. Украина; 10. Бельгия; 11. Молдова; 12. Сан-Марино; 13. Португалия; 14. Нидерланды; 15. Черногория; 16. Венгрия.



Второй полуфинал «Евровидения-2014» (8 мая):

01. Мальта; 02. Израиль; 03. Норвегия; 04. Грузия; 05. Польша; 06. Австрия; 07. Литва; 08. Финляндия; 09. Ирландия; 10. Беларусь; 11. Македония; 12. Швейцария; 13. Греция; 14. Словения; 15. Румыния.



Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания на правах стран-организаторов конкурса, а также Дания – победитель «Евровидение-2013» – попадают в финал автоматически.