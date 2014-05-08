Евровидение-2014. Белорус ТЕО: Хотелось бы попасть в финал. Хочется, чтобы выступление запомнили

Новости Беларуси. 8 мая в Дании проходит второй полуфинал конкурса «Евровидение-2014». В нем выступает белорусский участник. ТЕО исполнит композицию «Чизкейк». Юрий Ващук уже провел генеральную репетицию и успел пообщаться с прессой, пройдясь по городу. Кто составит конкуренцию Беларуси и как живет королевская столица перед главным песенным конкурсом Европы?

Дмитрий Боярович, СТВ:

Белорусский участник живет вот в этом отеле. Тео поселился в одной из самых дорогих и шикарных гостиниц. В эти минуты отсюда он отправляется в арену, чтобы принять участие во втором полуфинале. Но несмотря на это нам удалось с ним пообщаться. Тео поделился ощущениями перед выходом на сцену.

Сегодня для ТЕО день «икс». Практически все репетиции позади. Вчера, к примеру, белорусский участник пел для жюри. Именно от этого выступления зависели оценки мэтров евросцены. А сегодня успел уделить время прессе и прогулялся по Копенгагену в сопровождении съемочной группы программы Новости «24 часа» на СТВ. После признался: готов взять самые высокие ноты.

Тео, участник конкурса песни «Евровидение-2014» (Беларусь):

Перед тем как выходить на сцену, настраиваемся в специальном руме с наушниками и мониторами. Любые пожелания выполняются,все делают, как пожелаешь. Хотелось бы попасть в финал. Хочется, чтобы песню запомнили, запомнили наше выступление.

После первого полуфинала стало ясно: в следующий музыкальный раунд пройдут лучшие. Там уже кроме прочих Армения, Швеция, Украина Россия. Те, чьи выступления выше остальных оценила Европа. Сегодня кроме белоруса на сцену выйдут представители 14 стран. По сути, несмотря на рейтинги букмейкеров, у всех равные шансы. Эксперты свое мнение высказывают и о Беларуси.

Джон Хиттебак, журналист (Норвегия):

У вас достаточно веселая песня. И вообще ТЕО очень похож на Робина Тика. Это такой очень популярный певец и композитор из Лос-Анджелеса. Думаю, вы должны пройти в финал.

В Копенгаген с каждым днем прибывает все больше гостей. Это и музыканты, и фанаты конкурса, и просто туристы. Меккой для них стало вот это место - Евродеревня. Здесь уже выступили практически все участники конкурса. В том числе и легенда «Евровидения» Джонни Логан. Впрочем, кроме них попеть здесь может любой желающий. Прямо у сцены - караоке-бары.

Нина Кемау, организатор Евродеревни:

Мы открылись в воскресенье, еще до открытия Евронедели. До субботы у нас расписана программа. Мы планируем устроить лайф-трансляцию финала на большом экране. А вообще, здесь очень весело. Нам помогает четыре десятка волонтеров из разных стран. Каждый день вечеринки, караоке и выступления участников.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Здесь, в пресс-центре, все в предвкушении второго полуфинала. Он обещает быть не хуже предыдущего. Наш Юрий Ващук выступит под 10 номером. Так что не пропустите. А мы будем следить за развитием событий и, конечно, болеть за наших.