Жанна Фриске отметила первый день рождения сына

Новости США. Жанна Фриске и ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев отпраздновали первый день рождения сына.

7 апреля Платону исполнился годик. Радостное событие отметили в Штатах, где Фриске проходит очередной курс лечения.

Владимир Копылов, отец Жанны Фриске:

Внук очень скучал по Жанне, в Москве смотрел на ее фотографии и гладил их. Платон растет не по дням, а по часам. Крепыш такой стал! У него уже четыре зуба, кусается.

За несколько дней до праздника Дмитрий Шепелев в одном интервью рассказал о сыне и о том, что пришлось пережить в это непростое для семьи время.

Напомним, в феврале широкой общественности стало известно, что певице Жанне Фриске диагностировали рак. Смотрите видео.

Дмитрий Шепелев написал эссе о сыне (размещено в газете «Антенна»):

Я пишу, сидя в игровой комнате, где по полу разбросаны игрушки, дверь перегорожена оградкой, а все острые углы и розетки надежно прикрыты. Успеть дописать абзац надо, пока сын, держась за тумбу, танцует под песню Бруно Марса, отвлекаясь пока разве что на то, чтобы с разбегу шлепнуться на большую игрушечную собаку. Скоро он заметит компьютер у меня в руках и тогда все: отвлечь внимание от меня сможет разве что игрушечный дом, который я соорудил для маленького террориста из картонной коробки. Через несколько дней у сына день рождения. Его первый день рождения. Не готовится к этому дню только один человек – он сам. Я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь потом он его вспомнит, разве что увидит фотографии. Но это не мешает всей семье с усердием строить планы на этот день: испечь праздничный торт, украсить комнату воздушными шарами и лентами. Все еще всерьез обсуждается вопрос, должны ли мы переодеться сказочными героями. Имениннику в преддверии юбилея уже сделана новая стрижка, подарки давно куплены, но по причине абсолютного нетерпения и безволия дарящих давно подарены и раскрыты.

Болезнь Фриске обнаружилась неожиданно – спустя два месяца после родов.

До этого, находясь на седьмом месяце беременности, Жанна Фриске в Майами жаловалась только на аллергию и усталость.

Жанна не делала никаких намеков на то, то ее мучают головные боли, проблемы со зрением и нарушение координации – все то, что бывает при диагнозе «рак мозга».

Врачи-онкологи не исключают: первые симптомы смертельной болезни певица могла принять за токсикоз, а беременность могла лишь ускорить развитие опухоли. Как известно, певица долгое время провела на съемках в Мексике, а рожать уезжала в Майами.

По мнению медиков, яркое солнце этих мест могло пагубно подействовать на организм молодой мамы.

Кроме того, к болезни могли привести омолаживающие процедуры, связанные с введением стволовых клеток. Однако это только догадки. Подробности читайте здесь.

По словам Шепелева, это был очень сложный год для всех членов его семьи. Для него, для Жанны, для ее родителей, и, в первую очередь, для Платоши, которому за год так мало суждено было побыть с мамой.

Но вместе с тем Дмитрий подчеркивает: это был хороший год, потому что научил справляться с трудностями и не сдаваться несмотря ни на что.

Дмитрий Шепелев написал эссе о сыне (размещено в газете «Антенна»):

Это был хороший год. Не хочется говорить банальности о том, что с рождением ребенка появляется смысл жизни, что спешишь домой с работы, и прочие очевидные вещи. Для меня дело обстоит следующим образом: родился мой лучший друг. И я очень хочу быть для него не только хорошим отцом, но в первую очередь другом. В голову лезут рекламные картинки, на которых отец предает сыну свои первые часы. Сейчас это действительно имеет для меня смысл.

Согласно последним новостям, Жанна Фриске идет на поправку. Женщина уже может самостоятельно передвигаться, у нее восстанавливается зрение.

Рядом с Жанной сейчас гражданский муж Дмитрий Шепелев, их сын Платон, мама певицы Ольга Владимировна и подруга Ольга Орлова.