Евровидение-2013. Ланская показала 5-килограммовое платье с десятками тысяч страз Сваровски

Новости Швеции. О том, что Алёна Ланская, представительница Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», выступит на сцене «Malmo Arena» в платье с десятками тысяч страз Сваровски стало известно ещё в апреле. На протяжении целого месяца певица сохраняла интригу. А на днях вообще заявила, что платье бережёт для финала. К слову, вес платья – не меньше 5 килограммов!

В нашумевшем наряде за 10 000 евро Ланская репетировала сегодня на евровизийной сцене (смотрите видео). Это была вторая и последняя репетиция белорусов на евровизийной сцене. 13 мая на «Malmo Arena» начнутся генеральные прогоны. Обязательное требование организаторов конкурса – показать сценические костюмы исполнителей до самого выступления. Это делается для того, чтобы продюсеры шоу могли оценить, как номер гармонирует с графикой и светом на сцене.



Пиар-менеджер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Пришло время увидеть всем поклонникам Алёны (и начавшим нервничать организаторам конкурса тоже, конечно) это знаменитое блестящее платье от талантливого греческого дизайнера Вреттоса Варватоса. К платью было пришито огромное количество кристаллов Сваровски, что создает необычный эффект сияния. Чтобы наряд смотрелся выигрышнее, к нему прилагается несколько пар обуви и много аксессуаров. Что конкретно будет на Алене во время выступления еще определяется стилистом.

Напомним, постановкой номера Алёны Ланской занимался сербский хореограф, над сценическим образом работают греческие стилисты и визажисты. Продюсер певицы считает, что международная команда – «единственный верный путь, который помогает преодолевать границы и давать какой-то результат».

На евровизийной сцене Ланская появляется из двухметрового дискобола – сияющего шара, так называемого символа планеты Solayoh, о которой поёт артистка. Вторую часть выступления Алёна будет танцевать. Завершится номер белорусов фейерверками. Специально к конкурсу певице заказывали в Москве ушные мониторы. Для этого у Ланской брали слепки ушных раковин.

На сцене «Malmo Arena» с артисткой будут находиться две бэк-вокалистки из Сербии, три танцора: один – из Германии, второй – из Словении, а третий, афроамериканец будет выступать и на потанцовке, и на бэк-вокале. Сербский хореограф уверен, что после выступления телезрители будут не только подпевать слова из припева, но и повторять танцевальные движения. Продюсер Алёны, Дмитрий Баранов не сомневается, жест «ча-ча» в исполнении Ланской непременно станет одной из фишек белорусов.

«Как продюсер хочу, чтобы Алена будоражила воображение мужчин», – отметил Баранов перед отлётом в Мальмё. Насколько нашей команде получится стравится с поставленной целью – узнаем 14 мая. Алёна Ланская споёт Solayoh в полуфинале под 11 номером.