Евровидение-2013. Итальянец Марко Менгони промяукает о любви и социальных проблемах

Новости Италии. Знаменитый итальянец со сцены «Malmo Arena» споёт о «Самом главном». Свой стиль Марко Менгони определяет как british/black. А вот музыкальные критики не устают восхищаться особенным тембром, называя его «очаровательным мяуканьем».

Известный итальянский певец уже заслужил признание на родине. Сольную карьеру Марко начал в 16 лет. В 2009 году молодой человек принял участие в итальянском музыкальном проекте The X Factor, а через год в Мадриде Марко получил награду the Best European Act award в рамках MTV Europe Music Awards 2010.

За несколько недель до финала позиции Марко Менгони в букмекерских конторах значительно улучшились. Теперь музыкант замыкает пятёрку предполагаемых финалистов «Евровидения». Все шансы обосноваться в первой десятке финалистов, по мнению букмекеров, есть и у представителей Германии, группы Cascada.

Марко Менгони, представитель Италии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Моя песня на «Евровидении» – баллада в итальянском стиле. Она рассказывает о переломном моменте между любовью и социальными проблемами.

На сцене «Malmo Arena» Марко, поклонник Битлз и Майкла Джексона, споёт на итальянском. «Это лучший способ отдать дань своей родной стране», – уверен певец. После «Евровидения» Марко отправится в большой гастрольный тур по городам Италии. В одном из интервью молодой человек признался, что очень хочет прославится как концертный исполнитель (смотрите видео).

Напомним, страны большой пятерки Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Швеция в финал попадают автоматически. Названные страны также транслируют полуфиналы и голосуют за их участников. Италия, Швеция и Великобритания будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, Германия, Франция и Испания – второго.