Евровидение-2013. Алёна Ланская в Мальмё осталась без водки

Новости Швеции. Белорусам в этом году пришлось отказался от самого главного промо – водки «Solayoh». Фуру с этим промо развернули на границе: таможенные пошлины оказались непосильными.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013» (в интервью «Комсомольской правде»):

Мы отказались от алкогольной продукции, потому что таможенные пошлины оказались слишком высоки. Надо было платить 40 евро за каждый провезенный литр водки. К тому же в Швеции сухой закон. И внутренний рынок алкогольной продукции жестко контролируется властями. Мы решили не рисковать, чтобы избежать скандалов. Водка от Ланской не пропадет, и деньги на ветер никто не выбрасывал. Уже на днях она появится на прилавках в наших столичных магазинах.

Отметим, что с отказом от алкогольной продукции промо Ланской скуднее не стало. Напомним, промопродукции у Ланской более 50 наименований: 400 коробок зефира, 1000 коробок мармелада и драже, 1000 шоколадок «Алёнка», 400 коробок конфет, 500 флешек и столько же курток-ветровок. Кроме конкурсной песни «Solayoh» на английском, русском и белорусском языках и трёх ремиксов в Швецию Ланская презентует свой англоязычный альбом, в которую вошли 17 композиций. Певица предложит собрать кубик-рубик Solayoh.

Вчера наша соотечественница провела первую репетицию на сцене «Malmo Arena» (смотрите видео). Выступление белорусской команды длилось не более получаса. Дабы сохранить интригу платье с 70 тысячами стразов Сваровки за 10 000 евро (его вес более 5 килограммов!) девушка приберегла до финала.

На евровизийной сцене Ланская появляется из двухметрового дискобола – сияющего шара, так называемого символа планеты Solayoh, о которой поёт артистка. Вторую часть выступления Алёна будет танцевать. Завершится номер белорусов фейерверками. Специально к конкурсу певице заказывали в Москве ушные мониторы. Для этого у Ланской брали слепки ушных раковин.

Пиар-менеджер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Приятным сюрпризом стало присутствие на репетиции самого исполнительного директора Евровидения Йон Ола Санда, который решил посмотреть на процесс подготовки номера Алёны. На сцене вместе с Алёной кроме талантливых танцоров появился и бэк-вокалист из ЮАР, покоривший все дамские сердца своей искренней улыбкой и голосом.

Уиллем Ботха, бэк-вокалист:

«Solayoh» – замечательная песня. Это хит предстоящего лета. Она у меня есть и на и планшете, и в плеере. И куда бы я не пошел, я ее слушаю. Для меня огромная честь быть бэк-вокалистом Алены. Это бесценный опыт.

Первая репетиция на сцене «Malmo Arena» прошла успешно на 70%. Такую оценку выступлению дал Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской. В ближайшие дни команда будет отрабатывать технические моменты. Сразу же после репетиции Ланская отправилась раздавать интервью международным СМИ.

Дмитрий Баранов, продюсер Алёны Ланской, представительницы Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013»:

Нам понятен ход мыслей телевизионщиков, теперь мы знаем, в каком направлении действовать. Команда успела сделать работу над ошибками. В просмотровой комнате (viewing room) мы увидели трансляцию выступления и отслушали стереозвук с тем, чтобы внести изменения для устранения недочетов. Поскольку пресс-центр еще не открыт, вся пресса находилась в Евроклубе, трансляция велась на установленные в нём мониторы. После репетиции состоялось двухчасовое общение Алены с журналистами. Было много прессы, что говорит о большом интересе к белорусской участнице.

Сама Алёна репетицией осталась довольна. Девушка назвала этот день самым волнительным и ответственным в своей жизни. То ли ещё будет! Впереди 14 мая, первый полуфинал, в котором белоруска поборется за выход в финал.