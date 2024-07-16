Американские СМИ: покушение на Трампа повысило его шансы на победу

Надежду Байдена переизбираться на главный пост Соединенных Штатов окончательно разрушает отсутствие поддержки среди союзников по всему миру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, дипломаты в разных частях света считают победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах все более вероятной.

Одной из причин политики называют попытку покушения на экс-президента во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Подобные случаи уже бывали в американской истории. 40 лет назад после неудавшегося убийства Рональда Рейгана, республиканец выиграл в 49 штатах из 50-ти. Также большую роль в потенциальной победе сыграло недавнее назначение вице-президента. Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор от штата Огайо, теперь как правая рука Трампа, будет с ним вести избирательную кампанию. Эксперты отмечают, что Вэнс остается в числе самых перспективных республиканцев. Согласно соцопросам, конгрессмен стал одним из явных фаворитов на президентское кресло в 2028 году.