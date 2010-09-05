Группа «Дрозды» о своей любви к Минску

Группа «Дрозды»: Минск – лучший город. Отличные Ледовые дворцы, велотреки, кинотеатры 3D, скоро будет 4D!

Группа «Дрозды»: Даже микрорайоны в Минске красивые. Нельзя сказать, что Минск пыльный, как китайские города, например. В каждом микрорайоне есть свой парк, своя речушка, магазины. Все удобно, все для горожан, это нам очень нравится в Минске.

Группа «Дрозды»: Каждый из нас сравнил бы Минск со своим инструментом. Илья – только с баяном, потому что в Минске также много путей, как и кнопочек на баяне. Или потом что баян растягиваешь, и он становится больше, так и Минск постоянно растягивается. Можно сравнить Минск с балалайкой – в городе всегда весело и живо. Минск как гитара красивый и обтекающий.

Группа «Дрозды»: Приезжайте в Минск, ведь это – столица. Прекрасный город, интересные лица.