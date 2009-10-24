Дядя Ваня: Белорусский артист не значит фуфло

Концерт Дяди Вани и группы OneHellThing» на «Звездном ринге» СТВ.

Иван Вабищевич — гламурный негодяй и деревенский мужик, обладатель золотой звезды от Аллы Пугачевой, сыграл главную роль в мюзикле «Байкер» и написал народный хит о «Нашей Белараше». В перерывах между гастролями закончил аспирантуру и покорил немало женских сердец.

Зритель из зала:

Я пытался проанализировать то, что мы сейчас услышали. Куплет сразу вызывает ассоциации с песней «Семь тысяч над землей» Валерия Сюткина. Это то, чем любит заниматься «попса» - «дернуть у кого-нибудь что-нибудь модненькое, и можно клепать несколько песен.

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

7-6 струн, 5 пальцев - особо не развернешься.

Зритель из зала:

Я понимаю, но у кого-то получаются песни, которые не вызывают ассоциаций с другими песнями. У вас получилось. Что же касается самой мелодики это, так называемая «цыганочка», которую очень любит русский рок, тот же Юрий Шевчук.

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Мы представители, как раз таки, русского рока. Я на русском говорю, на русском и мыслю.

Зритель из зала:

То есть, русское понимание рока, оно характерно и для вас?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Да.

Зритель из зала:

Понятно. Замечательно, Музыкальный критик Артур Гаспарян, по окончании фестиваля «Новая волна», сказал:«Из достойного белорусского исполнителя Ивана Вабищевича сделали Ванечку-дурочка, придумав ему образ Дяди Вани». Как вы, человек огромного ума, закончив аспирантуру, согласились стать этаким деревенским простофилей?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Ну, во-первых, деревенским простофилей я стал на «Новой волне», потому что это был один из образов, который ярко выделялся из всего этого гламурного собрания. А во-вторых, насколько я помню, в своем интервью, Артур Гаспарян, говорил, как раз-таки, что Дядя Ваня это артист с поцелуем судьбы от Аллы Пугачевой.

Зритель из зала:

Что приятнее, роль Дяди Вани в Юрмале за пятьдесят тысяч долларов, либо партии в рок-операх за пятьдесят тысяч рублей?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Вы, знаете, и то, и то приятно.

Зритель из зала:

А почему именно «OneHellThing»? Вы своей музыкой хотите уничтожать нечисть? Ваша музыка не настолько драйвовая, чтобы ее уничтожать.

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Мы скорее за уничтожение нечисти, которая поет под «фанеру». Мы всегда играем в живую.

Зритель из зала:

То есть бой «попсе», да?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

«Попса» тоже может исполняться в живую. Бой «фанере».

Зритель из зала:

Когда выпускаются небольшим тиражом пластинки, это говорит о шоу-бизнесе в нашей стране или об отношении слушателей к конкретному музыканту?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Это, наверное, говорит о неких сложившихся стереотипах. В Беларуси еще лет 5-10 будет сложно продавать диски. У нашего зрителя почему-то появилось такое понятие, что, если артист белорусский, значит, это фуфло. Но мы продолжаем дальше записывать песни, чтобы в дальнейшем выпускать коллекционный тираж для себя, для своих. А остальное мы будем размещать в интернете и, если кому-то нравится, пускай, скачивают, даже бесплатно. Мы уж как-нибудь свой кусочек денег заработаем. На дисках зарабатывать не будем.

Зритель из зала:

Почему вы не поехали в Москву вслед за Серегой, Алехно? Вас туда не приглашали или вы хотите остаться оригинальным?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Есть понятие патриотизма. Я, действительно, патриот. Очень люблю свою страну, то место, где я родился и живу. Зачем мне что-то менять? У меня и здесь все хорошо. Если меня позовут туда поработать, тогда да, поработать можно, где угодно. Но сюда вернемся обязательно.

Зритель из зала:

Уважаемый Дядя Ваня, вы сегодня выступаете вживую? Это для вас правило или редкое исключение?

Дядя Ваня и группа «OneHellThing»:

Редкое исключение, когда в силу некоторых телевизионных записей приходится открывать рот под фонограмму. Мы всегда и везде играем вживую.