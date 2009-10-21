Победители региональных конкурсов съезжаются на финал в Финляндию.

Чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре проводится уже четырнадцатый раз. Это соревнование проводят теперь во многих странах мира, от Японии до Южной Африки. Победители региональных конкурсов съезжаются на финал в Финляндию.

- «Воздушная гитара» - это стиль жизни. Я приехал сюда представлять Новую Зеландию, - говорит участник чемпионата.

В финал конкурса попали даже две девушки, одна из них приехала из Японии.

- Несмотря на то, что гитара «воздушная», играть на ней довольно тяжело. Разработали технику, приемы. Я выучила более 60 таких приемов, - рассказывает японская участница.

- Какое чудесное событие! Я приехала посмотреть на него впервые. Здесь присутствуют любители, которые серьезно увлекаются музыкой, для них это не фон, а стиль жизни, - делится своими впечатлениями зрительница.

Строгие судьи внимательно следят за техническими и художественными сторонами состязания, а потом выставляют оценки.

- Мы боремся за свободный мир, у нас нет оружия, нет даже обычной гитары, только воображаемая. Наш дух победит! – заявил победитель чемпионата и на «бис» исполнил свой коронный трюк, который обеспечил ему первое место.

Не менее 5 тысяч зрителей собралось на свежем воздухе. Для местности около Полярного круга это много. Организаторы объявили, что в дальнейшем они планируют добавить еще одно соревнование – игра на «воображаемых бубнах».