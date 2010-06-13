Доминик Джокер: «Фабрика звезд» ломает жизни. Я похудел на 23 килограмма

Концерт Доминика Джокера на «Звездном ринге» СТВ.

Доминик Джокер (Александр Бреславский), популярный российский исполнитель и продюсер, родился в Одессе, был солистом и автором песен групп «2х2» и «Банда». Участник телепроекта «Фабрика звезд-4», продюсер телепроекта «Ты - суперстар»? cовладелец и генеральный продюсер звукозаписывающей компании.

Нина Богданова:

Родились на Украине, работаете в России, а псевдоним вообще на американский лад. Чей вы артист?

Доминик Джокер:

Дело в том, что во мне очень много кровей. Отец у меня польский еврей, но родом он из города Бобруйска, а мама - баск по национальности. Я, наверное, гражданин мира.

Дмитрий Врангель:

Как называется стиль, в котором ты выступаешь?

Доминик Джокер:

Это сложно назвать стилем, это хип-хоп культура.

Зритель из зала:

Для вас важно оставить свой след в этой жизни?

Доминик Джокер:

Самое важное для меня оставить след в музыкальной культуре. У меня есть два самых успешных проекта в моей жизни - это мои дети, старший сын и младший сын, Мартин и Маркус. Удачней проектов у меня не будет. Наверное, след какой-то я оставил.

Дмитрий Врангель:

У вас есть хоть какое-нибудь музыкальное образование?

Доминик Джокер:

У меня есть музыкальное образование, но музыкальное образование в которое я верил, я имею ввиду консерваторию, отшвырнуло меня назад, это другая культура, академическое пение, в котором я себя не чувствую. Меня выперли из консерватории. Для меня важно, что в свое время мне привили любовь к настоящей музыке в моем понимании.

Зритель из зала:

В Одессе вас считают мега-звездой?

Доминик Джокер:

Я не знаю, как ко мне относятся в Одессе, я очень давно не был там. Сначала было неприятие, потом появилось повальное количество моих преподавателей друзей, благодаря которым я вообще поднялся и смог чего-то достичь, потом появилось огромное количество людей, которые в меня вкладывали деньги на самом первом этапе. В завершении всего, появилась еще масса людей, которые учились со мной в одном классе, одной школе, училище. Это говорит о том, что какая-то известность есть. Но известность и популярность – это две большие разницы, можно быть известным, и каждая собака будет знать, как тебя зовут, но ты никому не будешь нужен, а популярность – это когда есть люди, которым важно твое творчество, которые будут готовы за это творчество тебя уважать.

Зритель из зала:

Вы можете вспомнить самую большую обиду, которую вам нанесли?

Доминик Джокер:

К сожалению, все свои обиды я воспринимаю со смехом, коллекционирую их. У нас много было смешных историй и на концертах, и в жизни. Все, что нас не убивает, нас смешит, а смех делает нас сильнее.

Зритель из зала:

Как вы поддерживаете себя в форме?

Доминик Джокер:

На самом деле сейчас я похудел на 23 кг. В прошлом я достаточно серьезно занимался одним из видов спорта, пока не попал в серьезную автомобильную аварию. После аварии я перестал следить за собой, я привык к себе такому. Но некоторое время назад меня начал этот момент смущать. Как говорила Майя Плисецкая, великая балерина: «Жрешь – толстеешь, не жрешь – худеешь». Это единственная диета, которая существует.

Зритель из зала:

Вы испытали на себе, что Москва слезам не верит, а чему еще не верит Москва?

Доминик Джокер:

Москва не верит слабости, намерениям. Хочешь насмешить - скажи свои планы на завтра. Москва не прощает обид, но если есть голова, все даст мама Москва!

Зритель из зала:

Что позитивного вы вынесли из проекта «Фабрика звезд»?

Доминик Джокер:

«Фабрика звезд» ломает жизни, но кому-то она дает возможность прийти к своей мечте. Это очень серьезный трамплин, который бросает вверх. И, если ты сможешь заставить себя, ты все равно взлетишь, может быть, упадешь один раз, ударишься, а кто-то бьется очень сильно и уже не встает. Таких примеров много. Это тяжелое, жалкое и страшное зрелище. Это то, чего я боюсь больше всего в жизни.

Зритель из зала:

Какое у тебя есть увлечение или хобби помимо музыки?

Доминик Джокер:

На самом деле у меня нет больших увлечений, но я коллекционирую кроссовки, кепки и часы. В моей коллекции есть самые первые мои кроссовки, купленные за собственные деньги в Одессе. Это было 125 долларов, я по-мойму работал чуть ли не месяц. Сейчас их страшно взять в руки, они уже сыпятся, но они мне дороги, я действительно к этому отношусь как к коллекции.

Нина Богданова:

Ты замечаешь творческие жилки в своих детях?

Доминик Джокер:

Да. Старший сын очень серьезно занимается фигурным катанием. Для ребенка в 4 года это очень серьезный шаг. Есть мелки травмы, он падает, бьется об лед, поднимается, ни слезинки не роняя, едет дальше. Меня это не умиляет, а заставляет уважать его как мужчину.

Зритель из зала:

Говорят, что в России есть несколько рэп-формирований, которые не общаются между собой, к какому клану относитесь вы?

Доминик Джокер:

Они не общаются между собой по причинам личной и человеческой неприязни, я человек свободный и не отношу себя ни к каким кланам. Это просто модно.