Детское Евровидение-2014. Надежда Мисякова выйдет на сцену в стилизованном белорусском костюме

Новости Беларуси. 15 ноября белорусскоязычная песня «Сокал» взметнется над сценой международного песенного форума «Детское Евровидение». Белоруска Надежда Мисякова с нетерпением ждет субботы. Напомним, «Сокал» от Беларуси первым прозвучит на европейских просторах.

Надежда Мисякова:

Есть очень много маленьких факторов. И если только одно звено выпадает, то номер, конечно, слабее становится. Поэтому абсолютно все должно быть хорошо. Мне кажется, страха не будет. Максимум, что может быть, это такое легкое волнение. Потому что все-таки при выступлениях всегда оно есть. Конкуренции я не чувствую вообще. Мы все общаемся, все дружим, разговариваем, поэтому все очень хорошо.

Покорять евровизийную сцену девочка будет вместе с танцевальным коллективом Vegas Dance: это Алина Швадронова, Елизавета Анищик, Карина Потапович, Анна Духович. Номер поставила хореограф Ольга Шамрова.

Белорусскоязычный хит будет исполнен в стилизованном белорусском костюме. Широкий рукав платья, как взмах крыла того самого сокола, о котором поет Надежда.

Образ дополнит льняная повязка, украшенная народным узором, деревянными бусинами и перьями. Кстати, такой же головной убор входит в промопродукцию, которую белорусская делегация взяла с собой на Мальту.

Накануне Надя и Vegas Dance опробовали главную евровизийную сцену. Журналисты отмечают не только потрясающую хореографию нашего номера, но и графику за спинами девочек.

Пока будет звучать белорусский «Сокал», зрители и телезрители ровно на три минуты перенесутся в Беларусь. Пшеничные поля, горы, леса, и, конечно же, сокол! Смотрите видео с первой репетиции.

Дуда – еще одна фишка белорусского номера. Бутафорский инструмент смастерил папа Нади.

Людмила Бородина, продюсер национального отборочного тура «Песня для Евровидения» (в интервью БЕЛТА):

Белорусская песня, конечно же, выделяется. Композиция романтичная, но в ней очень явственно и выразительно выписана фольклорная основа. Это подчеркивается в аранжировке живыми инструментами, обусловливается и самим текстом песни. Мне кажется, все это только в плюс. Визажем артисток занимается стилист Жанна Леонова. Костюмы разработала дизайнер Ольга Бухал, украсив их перышками. Папа Нади смастерил стилизованные жалейки, которые во время исполнения еще и выполняют роль посохов. Ведь по сюжету сказки «Финист – Ясный Сокол», по мотивам которой Надя написала песню, девушка в поисках любимого исходила три железных посоха. Внести такую деталь предложила хореограф Ольга Шамрова.

На Мальте вместе с командой находится и белорусский певец Юзари. Напомним, молодой человек сделал аранжировку композиции «Сокал». На своих страницах в социальных сетях, Юзари делится эксклюзивными кадрами с репетиций и не только. Подробности здесь.



В детской версии популярного конкурса песни «Евровидение» в этом году выступят артисты из 16 стран.