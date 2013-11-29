Детское Евровидение-2013. Имя победителя назовут 30 ноября

Новости Беларуси. Завтра вечером мир узнает имя самого поющего юного артиста. Уже сегодня пройдёт генеральная репетиция, на которой профессиональное жюри и выставит свои оценки. Они составят 50% от итоговых результатов. Ещё 50% – результаты зрительского голосования.

Финал конкурса состоится 30 ноября в Киеве. Украина во второй раз проводит Детский песенный конкурс «Евровидение».

Роман Керик, исполнительный продюсер конкурса:

Мы переформатировали сцену дворца «Украина», который сам по себе является очень устойчивым залом с конкретной архитектурой. На сцене у нас будут подвижные элементы – пазлы, придающие сцене более неформальный вид и позволяющие создать световые объемы, необходимые для каждого из конкурсантов. Он также сообщил, что шоу будет очень сложным с технической стороны. Впервые за всю историю Детского Евровидения было решено приблизить элементы светового, декорационного оформления к взрослому.

Слоган нынешнего детского «Евровидения» – Be Creative («Будь креативным»). Логотипом стал Puzzle Man, или, как его ещё называют, Пазлик (человечек, собранный из кусочков мозаики, раскрашенный в цвета украинского флага).

Владислав Яковлев, исполнительный супервайзер конкурса:

Это идеальный символ, который объединяет все элементы шоу вместе.

Как и на взрослом «Евровидении», у каждого участника детского конкурса будет три минуты, чтобы покорить сердца телезрителей. Ведущие шоу – Злата Огневич (представительница Украины на взрослом «Евровидении-2013») и телеведущий Тимур Мирошниченко.

Злата Огневич, певица (в интервью «Комсомольской правде в Украине»):

Для меня приглашение вести детское Евровидение стало неожиданной новостью. Сейчас я много занимаюсь языком и придумываю себе образ, хочется, чтобы он был сказочным и понравился деткам.

Илья Волков, представитель Беларуси на детском «Евровидении-2013» в финале конкурса выступит в костюме от Armani. На евровизийной сцене юный артист исполнит зажигательную композицию «Пой со мной». И слова, и музыку Илья написал самостоятельно. Аранжировку сделал Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы» (смотрите клип на песню «Пой со мной»).

За победу поборются участники из 12 стран (смотрите список стран-участниц). Илья Волков выступит под № 7.

Напомним, организаторы песенного конкурса будут награждать победителей по так называемой олимпийской системе – золото, серебро и бронза. Олимпийскую систему используют для того, чтобы отметить сразу троих участников – за первое, второе и третье места.