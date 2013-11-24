«Умнее не придумаешь». Проект СТВ, где каждый может заработать своим умом. Главный приз - путешествие в Черногорию

Новости Беларуси. Совершенно обычные белорусы разных профессий блеснут интеллектом. Программисты, инженеры, рекламщики…Из шестнадцати команд выберут одну.

Проект – своеобразный интеллектуальный пасьянс. Например, есть раунд, в котором командам предстоит ответить на вопросы о Беларуси. Ольга Сахарова рассказывает: такие задания участники щелкают, как орехи. Съемки передачи в самом разгаре. Страсти уже кипят. Причем, по обе стороны экрана.

Ольга Сахарова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Во время записи, когда мы сидели в режиссерской аппаратной, это было со стороны смешно и интересно. Михаил задает вопрос, человек 15 в аппаратной кричат: «я знаю ответ!».

Вести интеллект-шоу будет Михаил Марфин. Легендарный КВНщик признается, идея нового проекта СТВ его зацепила сразу. К тому же и для телезрителей Михаил Наумович на экране – счастливый случай. Ну и куда без сенсации – внимание! Впервые за 8 лет знаменитый сценарист появится на телевидении в качестве шоумена.

Михаил Марфин, ведущий интеллект-шоу «Умнее не придумаешь»:

Популярность научно-популярных программ приходила в стабильные периоды развития общества. Это радостно. Значит, мы живем в обществе, которое стабильно развивается.

Программа рассчитана на пятнадцать эпизодов. «Умнее не придумаешь» стартует уже в декабре. По будням в вечерний прайм-тайм. К слову, путевки на второй сезон шоу еще есть. На сайте СТВ можно заполнить заявку. И вперед! За знатоков - или тех, кто хочет ими стать - болеть будет вся страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный приз - путешествие в Черногорию.