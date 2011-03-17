Концерт группы «Ногу свело» в Минске

Они никогда не участвовали в скандале, их не обвиняли в плагиате и, несмотря на весьма легкую подачу своего музыкального блюда, московская группа «Ногу свело» отличается редкой порядочностью.

В далеком 1988 году бас-гитарист Максим Покровский — позже выяснилось, что он обладает ещё и сильным проникновенным голосом, нашёлся по объявлению. А, может, и сам нашёл, благодаря объявлению, своих музыкальных коллег. Группа взяла название «Ногу свело». О подтексте названия задумываться не приходится, но многих советских меломанов сводило от смеха, когда они слушали песни новоиспеченной группы.

Интересный факт: в 1996 году группа принимает участие в национальных отборочных турах конкурса «Евровидение» с песней «Московский романс». Однако компетентное российское жюри решает, что «Московский романс», который исполняется от лица нищих в московском метро, шокирует европейцев. Тем не менее, эта и многие другие песни становятся хитами. Правда, в границах советской реальности. А бессмертная «Лилипутская любовь» как была хитом, так и остается.

У «Ногу свело» была масса экспериментов: Максим Покровский выпустил книгу, написал саундтреки к российским кинопремьерам, принимал участие и был музыкальным сопроводителем многих телевизионных проектов.

Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело»:

Другим людям, зрителям, интересно видеть, как кто-то состязается, мучается, преодолевает препятствия, решает какие-то жизненные проблемы. Как люди смотрят кино: в кино ведь не бывает ровного ничего, в кино бывают события. Людям нужны события.

Они не так часто приезжают в Минск, но им хотелось бы чаще.

Максим Покровский, лидер группы «Ногу свело»:

Город мы ваш очень любим. У нас был какой-то в жизни перерыв, мы мало были в Минске, сейчас опять зачастили. Всё очень мило. Я надеюсь, что скоро у всех засветятся глаза, будет весна, солнышко. Будет много новой музыки. Девчата станут улыбаться больше.

Среди минчан у них есть не только множество верных поклонников, но и друзей. Им нравятся минские проспекты и спортивный дух. Но ещё больше им нравится то, что им всегда здесь рады.