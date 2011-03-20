Почему Анна Благова сменила псевдоним?

Концерт Анны Благовой на «Звездном ринге» СТВ.

Анна Благова родилась в Полоцке, петь начала с раннего детства. Во время учебы в музыкальном училище создала группу и объездила с концертами всю Витебщину, работала солисткой в театре песни Ирины Дорофеевой, в национальном оркестре под управлением Финберга и училась в Белорусском государственном университете культуры. Принимала участие в конкурсах «Славянский базар», «Еврофэст», «Новая Волна».

Дмитрий Вранегль:

Почему вы не обращаетесь за песнями к именитым композиторам?

Анна Благова:

Дорого. Наверное, кто-то может написать себе песню, кто-то нет. Я могу себе написать песню, я чувствую, как я могу спеть, как я хочу спеть и как это должно быть в моем понимании. На данном этапе, для меня более удобно петь те песни, которые я сама написала.

Зритель из зала:

Я прочитала, что ваших написанных песен, хватило бы чуть ли не на 10 альбомов. Почему же тогда у вас так мало дисков вышло?

Анна Благова:

Дисков на самом деле не мало — ни одного. Для того, что бы записать хороший альбом, нужно очень многое, поэтому некоторых составляющих на сегодняшний момент нет, но мы работаем над этим. Возможно в конце этого года я приступлю к серьезной работе над альбомом.

Дмитрий Врангель:

Судя по вашим изгибам, вы увлекаетесь спортом, да?

Анна Благова:

Нет, я не увлекаюсь спортом, я увлекаюсь булочками.

Зритель из зала:

Если молодой певице не удалось сразу выстрелить, это означает, что она потом будет долго и упорно добиваться славы?

Анна Благова:

Что касается меня, да. А насчет остальных — не знаю.

Зритель из зала:

Вы часто с теплом отзываетесь о своих близких. Какой вы видите свою будущую семью?

Анна Благова:

Я ее вижу очень дружной и очень большой. Так случилось, что большая часть моей родни живет за границей, потому что моя мама из Украины, они все там. Я их очень люблю, мы очень редко видимся. Когда мы собираемся все вместе, у нас получается целый табор. В семье обязательно должен быть мужчина, это костяк, это человек, который разделял бы со мной и мои взгляды, и мои жизненные принципы, который был бы моей поддержкой и опорой, чтобы ни случилось. А детей нужно как можно больше.

Зритель из зала:

В одном из интервью вы сказали, что певица Аника ничего значительного не сделала. Вы считаете, что смена псевдонима снимает ответственность за прошлое?

Анна Благова:

Нет, я так не думаю, я так не считаю. В какой-то момент я поняла, что быть Аникой в 30 лет — это еще куда ни шло. А вот что делать с Аникой, например, в 45 лет? Я считаю, что мой путь будет длинным и творческим, поэтому Анна Благова решила быть Анной Благовой и в 30, и в 50, и в 90 лет. Это будет оптимальный вариант.

Зритель из зала:

Когда вы прослушиваете свои песни, вам не кажется, что вас можно спутать с любой другой певицей?

Анна Благова:

Кажется, но мне говорят: «Аня, я тебя вчера слышала по радио три раза» - не путают.

Зритель из зала:

Вы говорили в раннем возрасте, что хотите стать Аллой Пугачевой. А сейчас из ее репертуара вы можете что-нибудь исполнить.

Поет — прим. ред.

Зритель из зала:

Вы работали в театре Ирины Дорофеевой. Скажите, звезда вас подавляла своим авторитетом?

Анна Благова:

Абсолютно нет, я очень тепло вспоминаю то время, когда я работала с Ириной Дорофеевой. Я получила очень большой опыт, что мне сейчас помогает. Я смотрела, я взрослела, я чуть-чуть выросла.

Зритель из зала:

Вы часто говорили, что любите готовить. Может вы поделитесь секретом, как приготовить вкусный украинский борщ?

Анна Благова:

Самое главное в этом рецепте — это украинская душа и песня, ну еще картошка, капуста, мясо, морковь, помидоры и зелени побольше.

Зритель из зала:

Как вы считаете, в чем плюсы, а в чем минусы провинциального происхождения?

Анна Благова:

Мое происхождение лежит далеко за пределами Беларуси, чем больше кровей, тем лучше. Чем дальше находится твой дом, чем больше километров ты проехал к столице, тем лучше. Провинциалы хотят зацепиться здесь, поэтому мы больше делаем и больше стараемся, чем минчане. Я этим даже горжусь.

Зритель из зала:

Когда молодая девушка разъезжает по конкурсам, как вы считаете, что ею движет: надежда, что она встретит именитого продюсера и он вложит в нее деньги?

Анна Благова:

Я люблю конкурсы, потому что мне нравится дух соревнования, это очень хороший адреналин. Когда ты выходишь на сцену, коленки дрожат, связки пересыхают, глаза по пять копеек. Но потом, когда говорят: первое место Беларусь — это как бальзам на душу. Для меня это получение новых эмоций, знакомств и связей. Короче, надо было сразу на этот вопрос отвечать — да!

Нина Богданова:

Если сегодня количество голосов за тебя будет ничтожно маленьким, ты расстроишься?

Анна Благова:

Значит мало я работаю, вот и все. Конечно, жалко будет проиграть.

Нина Богданова:

Ты пришла сюда выигрывать или показывать свой творчество?

Анна Благова:

Показывать свое творчество.