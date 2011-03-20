Людмила Зыкина. Когда она пела, это пела сама Россия, пела русская душа

Певиц, поющих народные песни, легион. А слушать хочется мало кого. Но есть одна певица, которая не сравнима ни с кем. Настоящая королева русской песни – Людмила Зыкина. Рассказывает Элеонора Езерская в программе «Большой завтрак» в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Когда Людмила Зыкина пела, это пела сама Россия, пела русская душа. И неслучайно эта певица выступала в самых лучших концертных залах мира. Она пела в парижской «Олимпии», в «Carnegie Hall», в «Covent Garden». Ее пением восхищались короли, премьер-министры и простые зрители. Песни в ее исполнении обожали Фрэнк Синатра, ее любил слушать сам Чарльз Чаплин, Шарль де Голль.

Уверена, что для престижа своей страны Людмила Зыкина сделала больше, чем все Министерство иностранных дел. И не случайно сказал один дипломат: «Золота для страны Зыкина заработала столько, сколько весит она сама». А она была женщиной достаточно крупной, большой, царственной.

Это не шутка, это правда. Когда Людмила Зыкина прилетела однажды в Баку, чтобы выступить в одном из концертов, она заболела и выйти на сцену не смогла. И тогда кто-то из больших азербайджанских чиновников сказал: «Не может петь – не надо. Пусть просто ходит по сцене туда-сюда».

Великая певица и восхитительная женщина. В последние десятилетия своей жизни, а прожила она 80 лет, Людмила Зыкина стала болеть. Отказывали ноги, побаливало сердце. Но душа ее все равно оставалась распахнутой.

У нее было четыре мужа. Бывали романы. И, вообще, она говорила, что любовь – это замечательно.

У нее был очень хороший вкус. Красивые, нарядные, дорогие, часто с настоящими украшениями концертные платья. Она выросла в простой семье, но обожала меха и хорошие украшения. Правда, грустно немного, что сегодня больше говорят о ее камнях, бриллиантах и сапфирах, чем о самой артистке.

Ей было уже много лет, когда у нее был сердечный друг. Конечно, значительно моложе ее. Певец Михаил Кизин. Он с удовольствием помогал Людмиле Зыкиной в ее многочисленных делах, вел их часто и каждый день придумывал для нее новый комплимент.

На мой взгляд, у Людмилы Зыкиной было странное увлечение. Она любила вышивать картины крестиком, а потом вешать их на стены.

Людмила Зыкина была невероятно гостеприимна, добродушна, была невероятной хозяйкой. Всем кухням предпочитала русскую. Сама хорошо готовила.

Я хорошо помню, как в 1999 году в Витебске на «Славянском базаре» отмечали 70-летие певицы. Был большой концерт, выступали ее друзья, любимые артисты: Нани Брегвадзе, Владимир Мулявин, Борис Брунов, Иосиф Кобзон, который во время концерта красиво надел на ее плечи оренбургский пуховый платок. Был потрясающий, веселый банкет, который блистательно вел Иосиф Кобзон. И какой красивой, какой величественной, какой царственной была в свои 70 лет сама Людмила Зыкина.

И как хорошо Людмила Зыкина пела. Она ведь вообще не любила фонограммы и старалась ими никогда не пользоваться.

Любимая певица миллионов – Людмила Зыкина. Такой, я думаю, больше не будет никогда.