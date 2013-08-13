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Березинский диджей Сергей Семашко признан лучшим в Минской области и третьим в республике

13 августа 2013 15:01
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Новости Беларуси. Березинский диджей Сергей Семашко признан лучшим в Минской области и третьим в республике. Почетные звания он получил заслуженно за блестящее выступление в ходе борьбы диск-жокеев. Сергей виртуозно продемонстрировал владение техникой, а также показал тонкий музыкальный вкус. Успех березинца пока первый.

По образованию Сергей инженер, однако музыкой занимается давно. Пластинки крутит уже более 10 лет. Сегодня он имеет своих преданных поклонников. Без труда может захватить музыкой любого человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Семашко, диджей (Березино):
Еще со школьных времен была тяга к музыке. Раньше было как бы для души, сейчас чувствую, что это как бы мое призвание. В другом себя больше нигде не вижу. И даже что я по профессии инженер – ну, немного не мое. Мне нравится в моей работе процесс подготовки, работа с публикой. Хотелось бы научиться игре на винилах, не на CD-проигрывателе, а на игре на виниловых пластинках. Как бы небольшая цель у меня стоит в будущем.

# Белорусская музыка # Музыка # Сергей Семашко

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