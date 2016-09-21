Белорусский певец, композитор Егиазар: Аранжировщик запросто может «испоганить» песню!

Егиазар, у тебя очень много титулов. Ты участник множества фестивалей. Какой из них для тебя особенно дорог, и проложил творческий путь?
Егиазар, певец, композитор:
Я думаю, что это «Евровидение» в 2010 году. Это самый большой отпечаток в моей карьере. И оттуда всё пошло-поехало… Сейчас я плодотворно записываю новые песни и занимаюсь сольной карьерой.
А есть ли такие конкурсы, которые лично для тебя очень дороги? И может быть тебе хотелось, чтобы в копилке творческой была награда, или хотя бы участие?
Егиазар, певец, композитор:
Не буду обманывать, сейчас вплотную занимаюсь творчеством, вплотную записываю композиции. Я даже не отслеживаю какие-то конкурсы. Но, естественно, знаю проект «Голос». Хотелось бы поучаствовать, попробовать. Почему нет? Но сейчас, если честно, мысли заняты совершенно другими делами.
«Евровидение». Прошло 6 лет. Ты бы ещё раз повторил это, или нет?
Егиазар, певец, композитор:
Я хочу попробовать в этом году. Есть одна композиция. Она такая энергичная.
Белорусский шоу-бизнес: что с ним сейчас происходит в настоящее время? Можно ли говорить о каком-то его развитии, подъёме?
Егиазар, певец, композитор:
Могу сказать, что очень мало песен авторских, к сожалению, выходит. Я не знаю, почему исполнители пишут так мало песен: максимум одна песня в год.
А ты сколько пишешь песни?
На самом деле, очень много песен. Просто есть фильтр, через который они проходят. Сегодня тебе кажется: «Класс!», а на завтра ты слышишь: «Да ну, какое-то непонятно что!» Песен очень много, просто через фильтр проходит две, три, четыре песни в год.
Может проблема не в песне, а в аранжировке?
Егиазар, певец, композитор:
Аранжировщик запросто может «испоганить» песню. Я сам не делаю аранжировки, я полностью контролирую своего аранжировщика: я являюсь головой, а он руками. Совместный тандем происходит.
А может ли исполнитель песню испортить?
Егиазар, певец, композитор:
Запросто! Понимаете, всё должно сойтись: исполнитель, песня, даже тембр. Какой он имеет окрас: баритон, бас. Это всё имеет огромное значение. Если всё сойдётся, тогда будет хит!