Анжелика Агурбаш: Я буду бороться за своего ребёнка, за своё творчество, за сцену!

Новости Беларуси. Эстрадная певица Анжелика Агурбаш разводится с мужем. Согласно брачному контракту, заключённому супругами, всё движимое и недвижимое имущество в случае развода переходит тому из супругов, на кого оно было зарегистрировано. Из этого следует, что всё нажитое имущество достанется супругу артистки, владельцу и основателю компании мясных изделий и деликатесов «Мортадель» Николаю Агурбаш. Муж певицы, который по совместительству является её продюсером, считает, что его фамилия – бренд, принадлежащий компании, владельцем которой является бизнесмен.

О причинах расставания с мужем певица рассказала российскому журналу «ОК!»

Анжелика Агурбаш, певица:

Многое делается, чтобы выбить меня из профессии, из жизни. Идёт блокировка всех благ. Я живу на съёмной квартире. У меня сложное финансовое положение, в которое меня поставил мужчина. Человек, который любил меня, лишил меня всего. Если честно, понятия не имею, как мне удаётся держаться. Последние две недели сплю по два часа в сутки. Я уже сто лет не была в спортзале. Мало кто поверит, но это так. Если честно, мне всё равно, как я выгляжу внешне, главное – как я себя чувствую. Жизнь – это лестница. И кому-то суждено дойти до седьмой ступени, а кому-то до сотой. И вот встречаются два человека на пятой ступени. Им комфортно вместе. Они поднимаются вместе на шестую ступень, на десятую. И всё. Для одного человека это потолок. А другому суждено идти дальше. Сейчас наступает новая жизнь, и я надеюсь, она будет отличаться от моей жизни в последние одиннадцать лет. Внутри, конечно, остались и горечь, и разочарование, и сожаление. Но я справлюсь с этими чувствами, всё выдержу. Потому что никто не имеет права диктовать мне какие-то условия – как мне нужно жить, как мне нужно петь, как мне нужно сидеть или стоять, улыбаться.

По словам Анжелики, она сделала всё, чтобы развить и сохранить семью. Брак четы Агурбаш казался идеальным. Расставание для многих представителей шоу-бизнеса стало неожиданностью.

Анжелика Агурбаш, певица:

Многие думали, что ещё долго я буду терпеть систему кнута и пряника. Все думали, что муж меня безумно любит. Отелло тоже безумно любил Дездемону. И все мы знаем, чем всё закончилось. У меня никогда не было желания вернуться к мужу. И если не справлюсь с бытом в Москве, возможно, придётся вернуться в Беларусь. Всё может быть. За одиннадцать лет брака я не просто ничего не заработала, хотя я работала и не только выступала, а ещё и помогала в развитии бизнеса своему супругу, но он почему-то решил, что мне ничего не принадлежит и я ничего не заслужила. У меня всё отнято. И мне ничего не надо. За что я буду бороться, так это за своего ребёнка, за своё творчество, за сцену. Дети сейчас со мной. Они меня поддерживают. Говорят, что мама правильно поступает.

В брачном контракте супружеской пары нет ни одного пункта, в котором оговаривались бы вопросы, связанные об опеке над общими детьми. Это может означать, что бывшие супруги будут решать вопросы, связанные с опекой над ребёнком, в ходе судебного заседания. Анжелика отмечает, что устала от пристального внимания не только к своей персоне, но и к подробностям личной жизни. Сложившаяся ситуация может травмировать Анастаса, совместного сына Анжелики и Николая.

Анжелика Агурбаш, певица:

Я не готова рассказывать, почему любовь закончилась. Здесь кроется много обид. А мне не хотелось бы их все раскрывать. Несмотря ни на что, могу сказать абсолютно уверенно, что моё сердце всегда было чисто перед человеком, от которого я ушла. Я белоруска, я терпеливая. Но всё, признаюсь, сил не хватило. Я не хочу говорить что-то нелицеприятное, потому что я очень хочу сохранить человеческое лицо мужчины. В первую очередь для своего сына сохранить лицо его отца. Если этот человек не смог оценить такую женщину, как я, если он во многие периоды жизни был со мной глубоко несчастен, то я отпускаю этого человека.

Справка ctv.by

В 2005 году Анжелика Агурбаш представляла Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве. В начале подготовки к конкурсу Анжелика торжественно поклялась: «Год наша страна будет греметь по всей Европе». Так и получилось! Анжелика Агурбаш провела самый длинный промо-тур за всю историю конкурса «Евровидение», посетив 26 стран. Традиционная белорусская вечеринка стала, пожалуй, самым креативным PR-мероприятием артистки. Красавицы из Национальной школы красоты встречали гостей белорусским салом и «гарэлкай». В качестве национальной экзотики выступил ансамбль «Бяседа». Филипп Киркоров расхаживал в белой сорочке до пят. И время от времени надевал соломенную шляпу в белорусском стиле. Ну и, конечно, пела сама виновница торжества. Кроме того, над выступлением певицы трудились стилисты Шевчук и Зверев, модельер Юдашкин и муж-миллионер. В тот год в Киев не прилетели разве что инопланетяне. Николаю Агурбаш еще до конкурса во время промо-гастролей было сделано предложение купить победу на «Евровидении». К нему обратился человек, который предложил перед полуфиналом заплатить десяти странам по сто тысяч долларов и тогда они выставят Беларуси самые высокие оценки. Таким образом, миллион долларов обеспечит выход в финал. Анжелика от сделки отказалась. Итог: 13 место в полуфинале.