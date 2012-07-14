Александр Рыбак на «Славянском базаре» заявил, что мечтает о даче в Беларуси

Новости Беларуси. Победитель конкурса «Евровидение-2009» на пресс-конференции фестиваля «Славянский базар» в Витебске заявил, что хочет купить дачу в Беларуси.

Александр Рыбак, певец:

Я хотел бы иметь дачу в Беларуси, чтобы видеть бабушку, двоюродную сестру и племянницу.

Музыкант признался, что очень любит детей, и в Норвегии часто помогает детским оркестрам, с которыми занимается по три-четыре дня перед их концертами. Александр рассказал, что ради детей иногда приходится отказываться от участия в московских корпоративах с гонораром в 40 тысяч евро.

Александр Рыбак сообщил журналистам, что пишет, в основном, неформатную классическую музыку, но иногда ему все же хочется писать песни, подходящие для ротации на радиостанциях.

По словам Рыбака, норвежской публике нравится, когда артисты выходят на сцену без грима и фонограммы.

Александр Рыбак, певец:

В Беларуси и России все хотят, чтобы я загримировался, как Снегурочка, и взял с собой побольше танцоров.

Белорусский норвежец признался, что хочет, чтобы в Беларусь приезжала вся Европа. Для достижения этой цели музыкант призвал журналистов произнести на телекамеры фразу: «Hello Europe. Welcome to Belarus», сообщет ctv.by.