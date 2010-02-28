Ансамбль «Бяседа»: После исполнения песни «Чарку на пасашок» нам подарили бокал вместимостью 12 л

Концерт ансамбля «Бяседа» на «Звездном ринге» СТВ.

Ансамбль народной музыки «Бяседа» создан в 91-м году, один из ведущих в стране пропагандистов и хранителей белорусского фольклора. Каждое их выступление своеобразное театрализованное представление. В репертуаре народные обрядовые песни, авторские и инструментальные композиции.

Зритель из зала:

Были ли у вас не совсем удачные выступления?

Ансамбль «Бяседа»:

Белорусская народная песня никогда никого не оставляла равнодушным. Поэтому провальных концертов у нас не было и, надеемся, не будет. Мы уверены, что зажигательные мелодии, которые вы услышите сегодня, поднимут всем вам настроение.

Зритель из зала:

Как вы думаете, группа «Песняры» имела отношение к фольклорной эстраде?

Ансамбль «Бяседа»:

Безусловно. У истоков творчества группы «Песняры» стоит белорусская народная песня. Как известно, Владимир Мулявин - россиянин. Он приехал в Беларусь и создал в нашей стране целый пласт белорусской культуры, которая всеми любима и востребована. Хочется верить, что «Песняры» еще очень и очень долго будут востребованы на сцене.

К тому же, Владимир Георгиевич часто ездил на экспедиции, во время которых записывал народные песни, ставшими хитами - это и есть золотые хиты «Песняров». О нашем ансамбле он говорил: «Вечно жизнерадостная Бяседа».

Зритель из зала:

Фольклорная музыка каких стран вам близка?

Ансамбль «Бяседа»:

Язык песни и танца обмануть невозможно. Все концерты в странах ближнего и дальнего зарубежья зрители воспринимают одинаково. Любая страна со своей культурой богата обычаями и традициями, в том числе и Беларусь.

В репертуаре ансамбля «Бяседа» не только белорусские и русские песни. Мы также исполняем киргизские и югославские песни.

Зритель из зала:

Вы добавляете в свои костюмы современные элементы пайетки, стразы… Можно ли ожидать от вас также музыкальных экспериментов, смешения стилей?

Ансамбль «Бяседа»:

Белорусский народный костюм это не только сорочки белого цвета с орнаментом. На самом деле, в белорусском костюме очень широко применяются бисер, пайетки, стразы, всевозможные тесьмы… От моей прабабушки сохранились белорусские народные костюмы, которые со временем не потеряли ни в цвете, ни в качестве. Хочется приумножать наше народное богатство. А на счет музыкальных экспериментов мы подумаем.

Зритель из зала:

Почему вы выбрали именно народное направление песен. С чего все начиналось?

Ансамбль «Бяседа»:

Слово «Бяседа» означает то, что близкие, родные люди собираются вместе, общаются, разговаривают, поют песни. Такое праздничное настроение в Беларуси укладывается в емкое выражение «пайшлі на бяседу» или «сядзім на бяседзе».

Зритель из зала:

В чем различие в подходах к фольклорной музыке у вас и у группы «Палац»?

Ансамбль «Бяседа»:

В нашем коллективе звучат не только народные, но и авторские песни, написанные замечательным композитором и народным артистом Леонидом Константиновичем Захлевным. Группа «Палац» поет в совершенно другой манере, у них преобладает аутентическая манера исполнения. У нас же есть и аутентические песни, и авторские народные песни. Мы стремимся иначе подать белорусскую народную песню, ей придается совершенно новое дыхание.

Зритель из зала:

Какие белорусские песни, на ваш взгляд, можно назвать самыми великими?

Ансамбль «Бяседа»:

Из классики можно назвать такие всем известные песни, как «Купалiнка», «Рэчанька» и «Касіў Ясь канюшыну». Мы много путешествуем, ездим за границу и можем сказать, что эти песни знают даже китайцы. На концертах они с удовольствием подпевают.

Зритель из зала:

Как вы относитесь к современной музыке? Какую музыку сами слушаете?

Ансамбль «Бяседа»:

У меня, например, в машине играет Николай Басков, «Песняры», Иван Купала. Вообще, нужно слушать песни, тексты которых имеют смысл и трогают душу, а не представляют собой просто набор слов, причем иногда сомнительных.

Зритель из зала:

Какой у вас был самый неожиданный или необычный подарок от поклонников?

Ансамбль «Бяседа»:

После исполнения песни «Чарку на пасашок» нам подарили бокал вместимостью в 12 л.

Зритель из зала:

В своих песнях вы прославляете белорусский фольклор и культуру. А разговаривайте ли вы в повседневной жизни по-белорусски?

Ансамбль «Бяседа»:

Канешне, мы гаворым на нашай матчынай беларускай мове. Нашы канцэрты ладзяцца на беларускай мове. З нашымі гледачамі і слухачамі мы таксама размаўляем па-беларуску.