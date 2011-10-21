Анна Хитрик (группа Sounduk): Сниматься в постельной сцене - ни за что! Но зарекаться не буду

Аня, скажите, какое добро в Вашем «сундуке» самое ценное? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Песни. Конечно, песни. В общем-то с этого все и началось. Мы решили, что песни – рассказы, рассказы – книги, книги хранятся где-то. Почему бы не в сундуке? Самое дорогое – это песни, потому что песни – это рассказы нашей жизни. Анна, кем быть сложнее – мамой или актрисой? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Мамой. Но мамой быть и приятней. Вы уже выступали на «Звездном ринге» с группой «Детидетей», а теперь с группой Sounduk. У Вас другие ощущения или это повторение пройденного? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Вы знаете, когда ты выходишь на сцену (конечно, это банально звучит, из серии «Я выхожу, и каждый раз как первый»). Но тот, кто выходит на сцену, знает, что это действительно так. Если ты этому отдаешься, если для тебя это важно, мы не выходим работать. Sounduk, как и «Детидетей» когда-то, – это моя такая осуществившаяся мечта, моя вторая маленькая жизнь, радостная. Поэтому я не сравниваю выступления «Сундука» и «Детидетей», обычно это делают поклонники. Скажите, а можно ли сейчас сказать, что актер – это марионетка в руках режиссера, инструмент для воплощения его идей? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Конечно. Если актер начнет сам себе режиссировать спектакль, то для чего нужен режиссер. Каждый должен заниматься своим делом. Дрались ли Вы в детстве? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Да, очень часто, постоянно, с радостью. Готова повторить. Скажите, кем или чем Вы вдохновляетесь при написании Ваших песен? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Да, на самом деле, всем и всеми я вдохновляюсь и всем и всеми я не вдохновляюсь. Недавно я кричала опять, что меня все разлюбят, опять ничего не пишется. Ну подождем – может быть, придет.

Несколько лет назад вас назвали «рок-княжной» на фестивале «Рок-коронация», при этом Вы не исполняете рок. Что Вы думали тогда и думаете сейчас по этому поводу? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Мне было очень приятно, но тут же я сказала: «Ну, какая я рок-княжна». Потом, вы знаете, меня быстро поставили на землю и сказали, что больше давать-то было некому. На что я немножко расстроилась. Я действительно понимаю, что исполняли мы не рок, но опять же это не популярная музыка, это не авторская песня, это не народные напевы. Никто не может определиться с нашим стилем. Почему я не могу побыть немного «рок-княжной»? Вы такие веселые и позитивные. Скажите, чувство юмора возникает по жизни или же с рождения. Анна Хитрик (группа Sounduk):

А Вы чего такая невеселая? Я не знаю, это тяжело сказать. Могу сказать, что, сколько я всегда помню, я веселая, я разная. Вовсе мы не веселые и позитивные, мы и ругаемся, и страдаем, и плачем. Просто не нужно все это вытаскивать на сцену, исполняя свои песни и будучи счастливым человеком. Просто мне хорошо – я улыбаюсь. Откуда юмор? Ну не знаю, спасибо родителям, наверное. Есть такое достаточно дурацкое слово «формат». Что оно означает для Вас. Ситаете ли Вы себя радио- и телеформатной группой? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Формат для меня, как и для Вас, дурацкое слово. Я не считаю нас форматной музыкой, потому что тот, кто придумал это дурацкое слово, не берет нас ни на телевидение, ни на радио. Хотя сегодня редкое исключение. Ура! Спасибо. Ну нет, скажем, наверное, не формат. Скажите, как Вы попали в «Калыханку»? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Меня пригласили на кастинг. Я даже не знаю. Может, из-за того, что я Хитрик. Наверное, это судьба. В детском саду я постоянно играла лисичек на утренниках у мамы. Меня не утвердили сразу, меня пригласили на кастинг, я попробовала. Было все отвратительно: у меня куколка падала. Просто вот, честно, прошла кастинг, понравилась кому-то. Потом сама влюбилась в эту лису. Когда мы расставались, плакала, переживала. Грустная история. Большая часть не поняла сейчас, о чем Вы говорите. Анна Хитрик (группа Sounduk):

Потому что вы не следите за моей жизнью. В общем, я работала, не помню сколько, в «Калыханке», была лисичкой Яной, то есть лисичка была мной. Скажите, Вам было когда-нибудь страшно за свою жизнь? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Да, не единожды. Как Вы реагируете на критику и похвалу? Анна Хитрик (группа Sounduk):

По-разному. Во-первых, смотря кто критикует и смотря кто хвалит. Честно говоря, к похвале отношусь очень осторожно, потому что можно сбиться с пути. А к критике стараюсь относиться спокойно, но не всегда получается. Просто когда это человек компетентный, умный, уважаемый тобой человек, то, конечно, больновато. Хотя (тьфу-тьфу-тьфу) последнее время уважаемые мной люди не сильно меня критикуют. Но я, как любой человек, стараюсь учиться контролировать свои эмоции, но отношусь сложно. Для многих музыкантов каждая песня как ребенок. Насколько тяжело или легко они Вам даются? Какая песня далась Вам тяжелее всего? Анна Хитрик (группа Sounduk):

Каждая новая песня каждый раз тяжелее всего. И дается тяжелее всего ее первое исполнение даже не на публику, а на репетиции ребятам. Я очень волнуюсь всегда. Они это знают. Иногда надо мной издеваются, шепчутся: «Ой, че ты спела, че ты спела». А я психую: «Я больше не буду петь». Болезненно так воспринимаю. Самой сложной считаю ее, потому что новое что-то несешь и думаешь, что, может, уже спеклась, может, уже ничего нового, ничего интересного. Когда я вижу, что они разыгрываются, на минутке седьмой, какая-нибудь улыбка, Паша закрывает глаза, поднимает голову, Сафон поджимает губы. Юлька улыбается куда-то в ноги. Пашу я еще не раскусила. Когда это происходит, я думаю: «Ну все. Песня пошла». Спасибо.