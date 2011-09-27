Энди Флетчер (Depeche Mode): Минск очень обновлён после Второй Мировой войны. Ваша столица напоминает мне мой родной город Бэзилдон

Энди Флетчер, группа Depeche Mode:

В группе мы все очень разные, у каждого из нас своя роль. Я совершенно обычный человек. Мартин иногда одевается как женщина, а Дэвид — настоящий рок-н-ролльщик.

Я был во многих странах. Я путешествовал по Китаю, мне очень интересна Корея. А в Индии весьма забавно. В последнее время я путешествую вдвоём со своим компаньоном — так можно ближе познакомиться с другой страной. Я люблю путешествовать как по большим, так и по маленьким городам, больше узнавать о людях.

Минск очень обновлён после Второй Мировой войны. Ваша столица напоминает мне мой родной город Бэзилдон. Он тоже был разрушен во время войны. Но Бэзилдон — маленький городок, у нас даже нет университетов. А Минск — мегаполис.

Мне нравятся все люди, которых я встречаю здесь. Я ещё не успел близко познакомиться со многими минчанами. Но Минск и люди, которые живут в нём, оставляют приятное впечатление.

Мы слышали о новой арене, где можно проводить хорошие концерты. Это хорошо, что такая площадка появилась в Минске. И мы надеемся, что в следующем году Depeche Mode в полном составе посетит Минск.