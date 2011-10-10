Хлестов: Шоу-бизнес в Беларуси есть - все ездят на хороших машинах, живут в хороших квартирах

Алексей Хлестов: Вы опоздали с вопросом. Я уже вернулся. Я вернулся, поскольку я понял, что я здесь нужнее. Там каждый артист поет то, что поют другие. Для нас это школа. Петь песни Джорджа Майкла, Брайана Адамса, то есть таких серьезных вокалистов. Я пел в арабской стране — перепел большинство арабских артистов.

Если бы у вас была возможность уехать за границу на хорошие заработки, то Вы бы уехали?

Алексей Хлестов: Слава Богу, нет. Мне он не нужен, поскольку имя есть. Оно достаточно светлое. А грязного белья для журналистов... Мне не интересно. Даже если очень много заплатят, наверное, не смогу своей репутацией пожертвовать ради этого.

Алексей Хлестов: Если у продюсера есть такая артистка, как Валерия. Плюс ко всему это часть семьи. Естественно, основное внимание и продвижение на российском шоу-бизнесе ложится на ту сторону. Собственно, вот весь ответ. Мы разошлись полюбовно, друзьями, не ругались, все хорошо, никаких черных PR-ов, то есть никто никому не кричал, ничего не говорил.

У Вас был контакт с продюсером Иосифом Пригожиным. А что не сложилось?

Чем обусловлена страсть заказывать и покупать песни в Москве. Наши белорусские мастера не подходят?

Алексей Хлестов:

Они подходят. Но существует некоторые проблемы. Работа артиста и композитора либо авторов заключается еще и в бумажной работе. Имеется в виду в подписывании договоров. Наши белорусские авторы, большинство авторов не хочет подписывать договора, например, о передаче исключительных прав артисту. Хотя мы платим гонорары, то есть проблема в этом. Все-таки шоу-бизнес — это бизнес, правильно? Это то, что приносит деньги. Соответственно, каждый артист тратит деньги и хочет получить их обратно.

Некоторые артисты, выступавшие на этой сцене, говорили, что белорусского шоу-бизнеса нет.

Алексей Хлестов:

Есть. Если есть артисты, пользующиеся спросом на нашем рынке, покупают на их концерты билеты, их просят выступить на каких-то заказных мероприятиях, то это говорит о том, что бизнес существует. Я не понимаю тех, кто распространяет такие слухи, что шоу-бизнеса в Беларуси нет. Есть. Все ездят на хороших машинах, живут в хороших квартирах — все в порядке.

Вас не пытались втянуть в политику?

Алексей Хлестов:

В политику не собирался и не собираюсь. Буду артистом.

Алексей, если Вам предлагают большие деньги, но приглашающие люди Вам не нравятся, будете у них выступать?

Алексей Хлестов:

Буду. Буду выступать, потому что существуют некие позиции, благодаря которым люди, не нравящиеся Вам, Вас не касаются. Договор, райдер и контракт. Моя работа — дарить людям музыку. Неважно, кто в зале находится. Главное, чтобы они были счастливы после моего выступления.

Алексей, простите меня, конечно, за такой вопрос. Не мешал ли Вам в жизни Ваш рост.

Алексей Хлестов:

Наоборот. Он помогал. В этом есть эксклюзивность.

Не хотелось быть повыше немного?

Алексей Хлестов:

Когда ты небольшого роста и с тобой идет прекрасная, высокая, красивая девушка, которая тебе симпатична и которой ты симпатичен, она может тебя взять на руки, если что.

По белорусским меркам, Вы довольно титулованная личность. Вы воспринимаете это как должное или Вам все равно?

Алексей Хлестов:

Мне не все равно. Если кто-то дает мне награды, я думаю, что я это заслужил. Первая награда — это то, что на мои концерты приходят, покупают билеты, то есть это признание людей, самой аудитории. Далее, если, например, государство обращает на меня внимание, я искренне этому рад. Это говорит о том, что нашему государству культура не безразлична. Это неотъемлемая часть артиста. Если ты живешь в своей стране, ты работаешь для своей страны, для своей аудитории. Каждый из артистов стремится быть самым лучшим. Мне всегда вспоминается эта пословица: любой солдат хочет стать генералом. Так и я. Я хочу быть первым, первым и еще раз первым. На тебя должны равняться другие артисты, чтобы не ты дышал их в спину, а они бежали за тобой в километрах 500.