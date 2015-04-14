Anti Social Media – представители Дании на Евровидении-2015

Anti Social Media – поп-рок-группа, которая черпает вдохновение из 60-х годов. Их миссия в том, чтобы возродить простой и счастливый дух такой группы, как "The Beatles". Эта особенность ведет к новым сочетаниям старого и современного.

"В прошлом декабре мы сели вместе, чтобы придумать название для группы, и мы подумали, что было бы неплохо назвать ее современно, как-то связано с социальными сетями. Но, когда мы сидели вместе, у каждого из нас был в руке мобильник, и мы все уткнулись в них, вместо того, чтобы реально принимать участие в обсуждении. Потому, мы пришли к выводу, что на самом деле мы как раз все асоциальные и скучные. И тогда Давиду пришла прекрасная идея назвать себя Anti Social Media"

25-летний басист Давид Рённе Ванг живет в Нёрребро в Копенгагене и является самым старшим участником группы. 24-летний барабанщик Эмиль Виссинг Кристиенсен также живет в Копенгагене.

Солистом группы является Филип Торнхилл. Ему 19 лет, он родился в Дубаи. Его отец англичанин, живет в Фредерисии (город-порт в Дании) и планирует в скором времени переехать в Копенгаген. Также 19-летний Николай Тёт Андерсен из Кёге играет на гитаре.

"Это веселая песня с ярко-выраженной энергией, которая делает всех счастливыми. Ее можно описать как летнюю поп-песню, вдохновленную музыкой 1960-х. Ее главная цель – сделать людей счастливее, и, надеемся, что нам это удастся."

Авторы песни специально собрали группу для Евровидения. Никто из участников не был знаком с друг другом. И все они нашлись благодаря социальным сетям. В Вене группа исполнит композицию "The way you are".

На видео конкурсной композиции датская четверка и две гламурные бэк-вокалистки снялись в стиле 1960-х годов. Участники группы смотрятся щеголевато в модных костюмах. В клипе также можно увидеть, как участники группы едут в автомобиле с девушками в роскошных нарядах.

На странице в Facebook группа рассказала том, что съемки клипа длились весь день, и выразили благодарность съемочной команде. Клип получился веселым и хорошо передает дух песни. У это группы свои планы по завоеванию большой сцены. Конкурсное видео заканчивается надписью "Начало".

Что вам следует знать о группе "Anti Social Media":

Назовите три самые интересные характеристики вашего выступления.

Мы играем на инструментах.

У нас есть другой стиль, отличный от других.

Мы веселимся на сцене.

Назовите три самых впечатляющих факта о группе.

Как группа мы существуем на протяжении всего 3 месяцев.

Двум участникам всего по 19 лет.

И что самое удивительное, мы очень активны в социальных сетях! Несмотря на наше название.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Глоток старого доброго виски и разогрев, попрыгав, чтобы разогнать кровь.

Почему Евровидение важно для вас?

Это удивительная возможность для новой группы выступить перед такой огромной аудиторией. Это отличная возможность и огромный опыт.

Официальный сайт группы, группа в Facebook, Instagram

Статья подготовлена по материалам esckaz.com, eurovision.tv

Фото: esckaz.com, eurovision.tv, facebook.com