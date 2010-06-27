Александра Гайдук: Я часто меняю цвет волос, но мужчина остается один и тот же

Концерт Александры Гайдук на «Звездном ринге» СТВ.

Александра Гайдук в детстве занималась хореографией. Закончила музыкальное училище по классу академического вокала. Училась на отделении теле- и радиоведущих школы телевидения Останкино. Имеет актерское образование. Являлась генеральным продюсером канала БелМузТв. Шесть лет занималась кунг-фу. Мать двоих детей. Дискография насчитывает три альбома.

Дмитрий Врангель:

C кем бы вы никогда в жизни не рискнули меряться силами на ринге?

Александра Гайдук:

Мы же бесстрашные, мы же профессионалы своего дела, поэтому мы готовы к любому состязанию.

Зритель из зала:

Как вы считаете, насколько удачно складывается ваш творческий путь?

Александра Гайдук:

Если я стою на этой сцене и имею счастье петь для такой прекрасной большой аудитории, то, наверное,он складывается, и это самое главное.

Дмитрий Врангель:

Что помогает зарабатывать большие деньги на содержание такой большой команды: выступление на концертах, или работа на телевидении, или Гайдук - олигарх?

Александра Гайдук:

Все вместе: и работа на телевидении, и музыка. Это наш основной хлеб. Я считаю себя профессионалом.

Зритель из зала:

Объясните такую закономерность в белорусском шоу-бизнесе. Певица имеет хороший голос, прекрасную внешность, поэтому ее клипы будут обязательно китчевыми и вычурными?

Александра Гайдук:

Когда мы делали альбом «Адреналиновый ангел», мне захотелось координально изменить образ, потому что я на сцене с 95 года. Очень долго я пела лирические томные песни. Они все были очень похожи одна на другую. И какой-то яркости, индивидуальности и своего характера я не могла показать, не могла этго раскрыть. Когда мы записали альбом «Адреналиновый ангел» и сняли клип на загланую песню «про самое сладкое место», безусловно другого образа к такой песне просто быть не могло. Но это совершенно не означает, что это закономерность. Это был 2003 год, сегодня – 2010. И я надеюсь, что я не стою на месте, а все-таки меняюсь и меняю образы.

Зритель из зала:

Кто самый-самый джентльмен на белорусской эстраде, а кто – так себе?

Александра Гайдук:

На нашей сцене есть яркие артисты, есть хорошие вокалисты. Но нужно чтобы у такого человека все сложилось: и талант, и внешность, и харизма, и голос. Что касается исполнителей, я думаю, это Петр Елфимов.

Зритель из зала:

Кто для вас является кумиром?

Александра Гайдук:

Есть очень мудрое выражение: «Не создавай себе кумира».

Зритель из зала:

Как вам всегда удается оставаться такой красивой и следить за собой?

Александра Гайдук:

Публичные люди просто не имеют права плохо выглядеть. Мой секрет в характере, в отношении к жизни, жизнерадостности, в позитиве. Люди, которые умеют радоваться успехам других, не держат на сердце зла и не умеют завидовать, всегда будут молоды душой и телом. Это относится ко мне.

Нина Богданова:

Говорят, если женщина часто меняет цвет волос, значит она частно меняет мужчин. Ты часто меняешь цвет волос. Можно ли провести такую аналогию в твоей жизни?

Александра Гайдук:

За последние 8 лет я была и брюнеткой, и блондинкой, и рыжей, и красной, и бордовой. Прически и образы менялись, а мужчина оставался один и тот же, любимый и всегда рядом.

Зритель из зала:

Что бы вы сказали людям, которые говорят: «Гайдук – женщина красивая, но поет она не очень»?

Александра Гайдук:

Я бы просто спела для них.

Зритель из зала:

Могли бы вы собрать аншлаг на ваш сольный концерт во Дворце Республики, чтобы все билеты были за деньги, и не было никаких обязаловок, чтобы все люди пришли на ваш концерт по своему желанию?

Александра Гайдук:

Я надеюсь, что у меня достаточно поклонников. Осенью мы готовим большой концерт с участием Президентского оркестра, я всех приглашаю и надеюсь, что это будет без всяких обязаловок, надеюсь, что это будет аншлаг.

Зритель из зала:

Что бы вы выбрали: 10 млн. долларов или звание «Народный артист Беларуси»?

Александра Гайдук:

Я бы выбрала 10 млн. долларов, потому что когда все эти звания даются, то у меня всегда возникает вопрос: кому и за что? Мне хотелось бы, чтобы это решал народ, чтобы это желание исходило от народа.

Зритель из зала:

Считаете ли вы себя значимой фигурой в белорусском шоу-бизнесе?

Александра Гайдук:

Хоть я хорошо воспитана и очень скромная, тем не менее я отвечу да, считаю.

Зритель из зала:

Я слышал у вас был бизнес, связанный с очками и оправами для очков. Сейчас он до сих пор существует и процветает или он накрылся?

Александра Гайдук:

Когда-то у меня был свой маленький салон оптики, но так как бизнесмен из меня никакой, все очки, котрые у меня были, я дарила своим близким друзьям, коллегам, поэтому я поняла, что мне не нужно заниматься этим бизнесом.

Зритель из зала:

Ваш телепроект «Ф игуры» закрыли из-за низкого рейтинга?

Александра Гайдук:

Телепроект никто не закрывал. Он просуществовал полтора года. В связи с тем, что я по своему первому образованию певица и артистка, а за те полтора года я не сумела записать ни одной песни, я посчитала, что необходимо взять передышку, осмотреться и сделать новый проект.