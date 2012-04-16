Александр Вертинский – выдающийся русский эстрадный артист, актер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады в первой половине XX века

Это был человек русского декаданса и кабаре. Он сам придумал для себя новый жанр. Пением назвать это было трудно. Это, скорее, была мелодекламация.

Вертинского надо было не только слушать, но еще на него смотреть. Потому что у него были невероятно выразительные руки, особая пластика, поразительная жестикуляция. Каждый жест был отточен, проверен, выверен. И это был такой изысканнейший балет – только не ногами, а руками. В результате чего каждая песня превращалась в маленький спектакль.

А еще он сильно грассировал – не выговаривал букву «р». Кстати, по этой причине его когда-то не приняли в Московский художественный театр. Он вообще боялся поначалу сцены: ему казалось, что он стоит голый. И потому придумал для себя костюм русского печального Пьеро. Густо мазал лицо мелом и рисовал черные брови, делал алым, пурпурным свой рот.

Он родился незаконнорожденным. В 3,5 года уже остался без родителей. Сиротское детство, голодная юность, когда ему приходилось продавать открытки и грузить арбузы. Эмиграция на 25 лет и, наконец, возвращение домой.

Он родился в прекрасном городе Киеве в 1889 году и учился в знаменитой киевской гимназии, где вместе с ним учились Михаил Булгаков и Константин Паустовский.

Когда он вырос, для него слова чеховских «Сестер» («В Москву, в Москву!») стали его словами. И он тоже устремился в Москву. Но тогда Москва уже была охвачена революционными пожарами. И надо же было так случиться, что именно 7 ноября 1917 года в Москве состоялся его первый и последний бенефис.

Политикой он не интересовался. И в эмиграцию попал случайно. Бывает и так. Среди его друзей было много тех, кто пошел сражаться в Белую Армию. И с ними был он: выступал. Они все время шли ближе к югу, а потом – пароход, и вот уже Константинополь.

Его жизнь на Западе была довольно пестрой. Там была и тюрьма, и нищенство, и знакомство с королями и наследниками трона. Он даже открывал свои рестораны. Но был слишком щедрым, широким, радушным, и после каждого концерта с ним за стол усаживалось несколько десятков его знакомых – хороших и не очень – он всех кормил, поил. А это были русские, у них не было денег, им нечем было платить. И рестораны его закрывались.

На Западе у него появились и новые друзья: Чаплин, Мери Пикфорд, Грета Гарбо и Марлен Дитрих. С последней у него, говорят, была нежная дружба, он даже написал песню «Марлен».

Даже когда Александру Вертинскому было много лет, он не мог пройти равнодушно мимо красивой женщины. А что было, когда он был молод! Романы, приключения… Он даже один раз женился. Но настоящая любовь, как скажет он, пришла в его жизнь, когда ему было уже за 50.

Когда он жил в Шанхае и случайно, опять же в ресторане (а там почти проходила вся его жизнь), увидел поразительно красивую юную девушку с зелеными глазами. Ее звали Лидия Цирглава. Ее папа был грузин, а мама – русская, сибирячка.

Он сразу в нее влюбился, и через некоторое время они поженились. И отныне он стал называть себя «кавказским пленником». И совсем скоро вместе с женой, тещей и маленькой дочкой Марианной, которой было только 3 месяца, он поехал в Россию.

Из эмиграции домой он вернулся не один. С ним была его юная жена, красавица Лидия Цирглава, теща и крошечная дочка Марианна.

Послевоенная Москва, старые друзья, знакомые. Кажется, жизнь налаживается. Вначале они живут в гостинице, а потом получают замечательную квартиру прямо на улице Горького. У него красавица-жена, родилась вторая дочка – Настя. Очень красивый дом, дорогая антикварная мебель. Однажды, по случаю, он купил письменный стол и кресло, которые принадлежали Наполеону.

Но он – артист, он должен выступать. А с этим – гораздо сложнее. Да, ему дают разрешение на работу. Но он не получает ни одного концерта в большом зале в Москве, Ленинграде. Его песни не записывают на пластинки. Он не дождется ни одной рецензии на свой концерт. Ему очень грустно от этого, потому что его гастрольный маршрут проходит по городам Сибири, Урала, Средней Азии. И норма огромная – 24 концерта в месяц. Ставка очень маленькая.

В залах, где он выступает (а это Дома культуры, маленькие зальчики) так холодно, что идет пар. Публика в пальто, а он – артист. Он не может выйти на сцену не в концертном костюме. Он пишет довольно грустные письма жене, начинает писать книгу воспоминаний, которую так и не закончит, – «Дорогой длинною…». И однажды признается другу, что если бы не жена и дочки, он давно бы свел счеты с жизнью. Но все равно он оставался аристократом, барином.

И вот одна довольно любопытная история. Где-то в начале 50-х годов ее рассказывал драматург Александр Галич. Галич приехал в Ленинград, получил большой гонорар и пришел в ресторан гостиницы «Европейская». Заказал себе роскошный ужин, много напитков, всевозможной дорогой еды. И в это время в ресторан вошел Александр Вертинский, который в это время был в этом же городе и жил в этой гостинице, «Европейской». Мест не было, и он подсел за столик к Александру Галичу. Отказался от его угощений, заказал стакан чая с лимоном и бисквит. Выпив чай, рассчитался и оставил 23 копейки – это ровно 10% от счета – на чай официанту. И ушел.

Потом рассчитывался Галич. Дал официанту щедрые чаевые. Но когда он покидал зал ресторана, к нему подбежал официант и сказал: «Скажите, а кто был тот барин, который сидел рядом с Вами?»

Вот такая история, ее очень любил рассказывать Александр Галич.

Вертинского стали приглашать сниматься в кино. Он снялся в роли кардинала в фильме «Заговор обреченных». И, не имея никаких званий, был очень удивлен, когда ему за отрицательную роль присудили Сталинскую премию.

А потом он снялся в замечательном фильме по Чехову «Анна на шее». Сыграл князя – знатока женской красоты. И сыграл блестяще.

Его партнершей в этом фильме была невероятно красивая Алла Ларионова. И он, покоренный ее красотой, потом на каждый ее День рождения, а он у актрисы был зимой, присылал ей большую корзину белой сирени.

В 1957 году, в мае, актер поехал в свой любимый город – в Ленинград. У него было там несколько концертов. Он поселился в гостинице «Астория», гулял по городу, выступал. И каждый вечер звонил домой, жене. Он всегда очень скучал, когда уезжал из дома.

В тот вечер у него не было концерта, он собирался пойти поужинать в ресторан, но ему стало плохо. И он умер от сердечного приступа.

Его жена осталась вдовой совсем молодой, подрастали дочки. Лидия так и не выйдет замуж, хотя у него было очень много поклонников. Она останется верной памяти своего мужа. А дочери станут известными артистками, мы их хорошо знаем – Анастасия и Марианна Вертинские.

Сегодня выходят диски с его песнями. На доме, где он жил, висит мемориальная доска. Чтобы Вертинского не забывали, для этого многое делают его дочери. И он будет жить, пока есть книги о нем, эти пластинки и еще его потомки.

Великий артист русской сцены, незабываемый Александр Вертинский.

Элеонора Езерская