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Какая самая узнаваемая в мире песня?

08 апреля 2012 18:30
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Оказывается, это «Happy Birthday to you», именно эта композиция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая известная. Она переведена на 18 языков мира!

А вот музыка заимствована у… сестер Милдред и Пети Хилл, именно они написали ее в 1893 году, будучи воспитательницами в детском садике. Затем песня была опубликована в детском сборнике. Права на нее несколько раз передавались. А вот право на получение отчислений за каждое публичное исполнение закрепилось за компанией Warner.

Так, в 2008 году за каждое исполнение известной композиции компания ежедневно получала до 5 тысяч долларов! В разряд фольклорных «Happy Birthday to you» попадет в Европе в 2016 году, ждать осталось недолго…

# Книга рекордов Гиннесса # Музыка # Необычное

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