Музыка в пути

Вы мечтали когда-нибудь проехать по дороге, которая поет? А ведь это возможно! В Дании, Японии, США дорожные строители не устают удивлять водителей. Они наносят на покрытие специальные впадинки, которые при соприкосновении с шинами начинают.. играть. В зависимости от расстояния между углублениями, звук может быть ниже и выше. Перед началом таких дорог устанавливаются специальные знаки, с указанием оптимальной скорости движения по «звучному» пути и чем ровнее ваша езда, тем лучше прозвучит под вашими колесами мелодия.