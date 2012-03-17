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Музыка в пути

17 марта 2012 16:58
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Вы мечтали когда-нибудь проехать по дороге, которая поет? А ведь это возможно! В Дании, Японии, США дорожные строители не устают удивлять водителей. Они наносят на покрытие специальные впадинки, которые при соприкосновении с шинами начинают.. играть. В зависимости от расстояния между углублениями, звук может быть ниже и выше. Перед началом таких дорог устанавливаются специальные знаки, с указанием оптимальной скорости движения по «звучному» пути и чем ровнее ваша езда, тем лучше прозвучит под вашими колесами мелодия.

# Необычное # Музыка # Музыка # Видеофакт

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