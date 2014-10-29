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31-летняя певица МакSим стала мамой во второй раз

29 октября 2014 12:51
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Новости России. Несколько часов назад певица МакSим родила дочку. Это второй ребенок певицы.

Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Имя малышке пока не придумали.

По утверждению людей из близкого окружения звезды, ее избранником стал 32-летний бизнесмен Антон Петров. Молодые люди познакомились в прошлом году на корпоративном мероприятии, где выступала МакSим.

Старшая дочь певицы – пятилетняя Саша – по словам самой МакSим, давно мечтала о братике или о сестричке, и обещала, что будет помогать ухаживать за малюткой. Отец Сашеньки – звукорежиссер Алексей Луговцов.

МакSим намерена вернуться на сцену уже через две надели после родов.

19 ноября она выйдет на красную дорожку Кремлевского дворца, где пройдет вручение премии Musicbox. Девушка представлена в номинации «Лучшая певица».

В одном интервью певица рассказала, что лучший принцип воспитания в ее семье – отсутствие каких бы то ни было принципов.

МакSим, певица (в интервью «Антенне»):
Если пойти путем запретов, то ребенок может сорваться. Интереснее научить ребенка расставлять приоритеты. Я стараюсь донести до Саши, что лучше поиграть на площадке с детьми, чем с электронными персонажами на планшете. Считаю, что задача родителей – сделать так, чтобы гаджеты не становились пределом мечтаний. Мы даже телевизор включаем только по надобности. Например, выбрали с Сашей мультфильм, посмотрели одну серию, потом дочка занимается чем-то другим. На Сашу никогда не кричали и тем более не поднимали руку. Главное – разговаривать. И мы стараемся это делать как можно чаще. Некоторые сетуют, мол, зачем ты повторяешь ребенку одно и то же по сто раз? А я думаю, что можно и двести раз повторить. Так у ребенка откладывается эта мысль надолго.

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Дети и родители # певица МакSим

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