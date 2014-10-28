«Звездный ринг» за 25 октября 2014 года: «Яnkey» против «SkyNet»

«Яnkey». Они увенчаны лаврами, обласканы вниманием публики и благосклонностью профессионалов. Неоднократные участники, финалисты, лауреаты и победители самых звучных фестивалей и конкурсов.

«SkyNet». Родиться в Бобруйске, значит, быть обреченным на подражание своим известным землякам БИ-2. Впрочем, этому бенду удалось избавиться от ярлыка группы-клона. Сейчас это полноценный коллектив с собственным репертуаром и оригинальным звучанием. А выступление на разогреве у БИ-2 лишь подтолкнуло музыкантов к поискам своего уникального лица.