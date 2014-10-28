Певец Робби Уильямс показал, как принимал роды у супруги

Новости Великобритании. Британский певец Робби Уильямс и его жена актриса Айда Филд стали родителями во второй раз. У пары родился сын.



Уильямс присутствовал при родах. А фото и видео с палаты оперативно отправлял в Twitter (смотрите видео).

Робби с юмором прокомментировал событие и отметил, что во время съемок «ни одна мама не пострадала».

Робби Уильямс:

Я еще никогда не был так сильно влюблен и так сильно не гордился своей женой. Она удивительный человек. Вселенная снова подарила нам счастье. Эти часы были совершенно невероятными и потрясающими.



