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Певец Робби Уильямс показал, как принимал роды у супруги

28 октября 2014 14:47
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Новости Великобритании. Британский певец Робби Уильямс и его жена актриса Айда Филд стали родителями во второй раз. У пары родился сын.

Уильямс присутствовал при родах. А фото и видео с палаты оперативно отправлял в Twitter (смотрите видео).

Робби с юмором прокомментировал событие и отметил, что во время съемок «ни одна мама не пострадала».

Робби Уильямс:
Я еще никогда не был так сильно влюблен и так сильно не гордился своей женой. Она удивительный человек. Вселенная снова подарила нам счастье. Эти часы были совершенно невероятными и потрясающими.

 

# Музыка # Звезды # Робби Уильямс

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