15 апреля Алла Пугачева отмечает 65-летие

Новости России. С 65-летием Аллу Пугачеву, народную артистку СССР, поздравил Президент Беларуси.

15 апреля Примадонне российской эстрады исполняется 65 лет. Предполагается, что Алла Борисовна соберет гостей в собственном ресторане в подмосковной деревне Грязь.

Специально к 65-летию «Женщины, которая поет» в Грязи построены баня, гостиница с бассейном и ресторан.

Этот день пока не включили в список государственных праздников России, но, учитывая статус певицы, не исключено.

Ее называли «живой легендой» еще в прошлом веке, а творчество разделили на периоды: «зацепинский», «паулсовский», «николаевский» – по именам композиторов, которые когда-либо работали с Примадонной.

В 16 лет она впервые вышла на профессиональную сцену с песней «Робот». А в 26 лет на фестивале в Болгарии исполнила и первый суперхит «Арлекино», став при этом певицей «номер один» всерьез и надолго.

С тех пор она «бренд».

«Мое правило: помогать талантливым, потому что бездарность сама себе дорогу пробьет», – сказала однажды Пугачева и вот уже много лет помогает молодым артистам найти свою дорогу к признанию зрителей и слушателей.

Богатые и знаменитые персоны вовсю готовятся к юбилею Примадонны. Ожидается, что в гости заглянут и артисты, которые стали звездами благодаря покровительству влиятельной Аллы.

Второй муж артистки, продюсер Александр Стефанович, уже подготовил подарок для Аллы Борисовны.

Художественный фильм «Кураж», который уже транслируют на одном из российских телеканалов, повествует зрителям о восхождении Примадонны на эстраду.

Впрочем, к юбилею Аллы Пугачевой начали готовиться задолго до торжества. О ней уже которую неделю снимают программы, ей посвящены специальные проекты в крупнейших периодических изданиях.

Сама себе режиссер, сама себе дизайнер и продюсер. Так о ней отзываются коллеги.

Валентин Юдашкин, дизайнер (в интервью «Антенне»):

Мы с Аллой долго вырабатывали ее стиль, в который входили и свободные наряды, и маленькие платья. Самые интересные вещи создавали к «Рождественским встречам». Это были не просто платья для концерта. «Встречи» – особенное выступление, спектакль, где режиссер, автор и исполнитель – один человек, Алла. Отталкивались от ее ощущений, ее мыслей, а не от модных тенденций. Прощальный юбилейный концерт был настоящим спектаклем. В нем все костюмы созданы с участием Аллы. Работать с Пугачевой – удовольствие. Она знает, чего хочет.

«Алла Борисовна – уникальный яркий человек со сложным характером, на нее нельзя давить». Так характеризует Примадонну еще один дизайнер, Вячеслав Зайцев. Именно он в конце 70-х придумал для Пугачевой знаменитый балахон.

Поклонники Примадонны признаются: она на протяжении многих десятилетий является настоящей законодательницей мод.

Мода на балахоны, на огненный цвет волос. Ее даже обвиняли в том, что она привила моду на молодых мужей.

Минувший год был богат на события в жизни Примадонны. Поклонники звездной четы Алла Пугачёва-Максим Галкин долго не могли поверить в сенсационную новость о главной паре российского шоу-бизнеса.

В октябре 2013 года Примадонна и её 37-летний супруг стали родителями. «Королевской двойне», так называют разнополых двойняшек, дали поистине королевские имена – Гарри и Елизавета. Как у членов британской монаршей семьи.

Примадонна и шоумен вместе уже более 12 лет. В 2011-м накануне католического Рождества пара сыграла свадьбу.

Летом прошлого года новость о том, что брак Примадонны российской эстрады с шоуменом Максимом Галкиным, якобы трещит по швам, ворвалась в информационное пространство.

Заголовки «Пугачёва разводится с Галкиным», «Алла Борисовна уходит из-за измен супруга» заполнили новостные ленты. Алла Борисовна решила взять инициативу в свои руки и в одном из интервью пояснила, что её развод с Галкиным – очередной слух, придуманный журналистами.

Максим и Алла счастливы вместе.

«Публичные люди обязаны сохранять спокойствие, чтобы не потерять лицо», – в одном из интервью отмечала Примадонна. И она старается на протяжении всей жизни его сохранять.

Несколько лет назад в интервью нашему телеканалу Примадонна призналась, что отчасти считает себя белоруской. Почему? Подробности вы узнаете из видео!