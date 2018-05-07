Музыкальный сезон в Верхнем городе открыт. Какие мероприятия стоит посетить этим летом?

На календаре 7 мая, а в нашей столице уже лето! Летний музыкальный сезон в Верхнем городе открылся в эту субботу. Программа культурных мероприятий расписана до конца сентября.
На календаре 7 мая, а в нашей столице уже лето! Летний музыкальный сезон в Верхнем городе открылся в эту субботу. Программа культурных мероприятий расписана до конца сентября.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Минскконцерт» – Андрей Микуцевич и художественный руководитель ГУ «Минскконцерт» – Елена Родионова.
Какие мероприятия стоит посетить этим летом? Узнаете, посмотрев видеоматериале.