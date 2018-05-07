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Музыкальный сезон в Верхнем городе открыт. Какие мероприятия стоит посетить этим летом?

07 мая 2018 09:39
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На календаре 7 мая, а в нашей столице уже лето! Летний музыкальный сезон в Верхнем городе открылся в эту субботу. Программа культурных мероприятий расписана до конца сентября.  

Музыкальный сезон в Верхнем городе открыт. Какие мероприятия стоит посетить этим летом?-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Минскконцерт» – Андрей Микуцевич и  художественный руководитель ГУ «Минскконцерт» – Елена Родионова.

Какие мероприятия стоит посетить этим летом? Узнаете, посмотрев видеоматериале.  

# Музыкальные события в Минске # Музыка # Андрей Микуцевич # Елена Родионова # Фотофакт

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