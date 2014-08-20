Выбираем стильную школьную форму вместе со стилистом Викторией Островой и дизайнером Светланой Тодорской

Синие костюмы для мальчиков, коричневые платьица для девочек, красные галстуки…Советского школьника узнавали издалека. Современный дресс-код хоть и не такой строгий, однако определиться с выбором, ох, как не просто!

В магазинах «час-пик»! Скоро во всех школах раздаться первый звонок. Выбрать есть из чего. Около 150 моделей одежды делового стиля представили наши производители. Среди модных тенденций - простые силуэты их 60-х, принт гусиная лапка, жакеты в стиле Шанель, стеганая ткань. Однако в школьном гардеробе есть своя классика, которая позволяет быть стильными всегда. Это традиционный английский стиль - клубные пиджаки с налокотниками, клетка-шотландка, сдержанные цвета и лаконичный крой.

Виктория Острова, стилист:

Базовыми элементами для мальчиков являются: брюки, пиджак, рубашка, трикотажный жилет и джемпер. Можно каждый раз получать новый комплект, а добавляя различные аксессуары в виде галстук-бабочка, можно всегда добавить цветовой акцент. Для девочек - юбка, жакет, блузка, жилет и различного рода сарафаны…

Пенные блузы с рюшами и белоснежные сорочки – дань праздникам и отличный вариант на первое сентября. Для школьных будней обилие декора и ярких цветов совершенно некомфортно. Как и пиджаки, юбки-тюльпаны, платья-карандаши для начальных классов, которые сковывают движение активным малышам. Универсальное решение – сарафан и жилетка.

Виктория Острова, стилист:

Это варианты для повседневного ношения, очень удобно в повседневности. Мы можем заменить трикотажный жилет на жакет, это будет более строгий вариант и, возможно, более праздничный. Добавили цвета и придали озорства. Можно заменить на водолазку.

Обращайте внимание на состав ткани! Хорошая блуза – не более 30% искусственных волокон, исключение – нарядные сорочки. В шерстяных комплектах неплохо, если будет полиэфир и поливискоза, это придаст прочность и гидроскопичность.

Виктория Острова, стилист:

Два года назад модным сюрпризом для всех учеников стали вот такие пиджаки с таблицей умножения (архив). Дизайнерская мысль радует и в этом сезоне! Вшитые термометры и зеркальца – настоящий хит для школьников

От массового производства к дизайнерскому. Светлана Тодорская уже 4-й год создает оригинальную школьную форму для столичной (11-й) гимназии. Вдохновил сын-первоклассник, и до сих пор дети и их родители - главный источник творчества. Английская тема получила авторскую трактовку. В ее нарядах ученики напоминают английское семейство. Яркая отделка твидовых пиджаков, стильные налокотники, сдержанные цвета в тандеме с насыщенной клеткой, изящное кружево и нарядные банты. Интересна и идея!

Светлана Тодорска, дизайнер:

У каждого класса – свой цвет формы, объединяют же всех шевроны с изображением герба гимназии!

Все ткани исключительно натуральные и практичные – шерсть и хлопок. Роскошный бархат – дань школьных праздников. Сдержанные цвета хоть и фаворит школьной формы и отлично настраивают на учебу, но цветовые акценты нужны ученикам, как воздух!

Светлана Тодорска, дизайнер:

Актуально использование аксессуаров. У девочек - это галстуки, у мальчиков - бабочки…

Кстати, особый шик последних лет нарядиться на линейку по-советски: коричневое платье с белым фартуком и бантами. Но это актуально лишь на первое сентября и последний звонок.