Стилист, имидж-дизайнер Анастасия Вашкевич: Модные летние купальники 2014 года

Впереди бархатный сезон. А это значит, что прятать купальник подальше в шкаф еще рано. Если вы только собираетесь в отпуск и не знаете, в чем покрасоваться на пляже, мы подскажем главные тенденции 2014-го!

«Тенденция №1. Бикини»

Наибольшей популярностью у представительниц прекрасного пола и дизайнеров пользуются бикини. Ведь многие хотят иметь ровный и красивый загар. Затем в рейтинге «фишек сезона» следуют сплошные купальники. Замыкает троицу монокини — облегченный вариант сплошного купальника с глубокими вырезами по бокам.

Анастасия Вашкевич, стилист, имидж-дизайнер:

Очень модные купальники в спортивном стиле. Новинки нескольких сезонов - это купальники трикини: бюстик и трусики, которые соединены узкой или широкой полоской.

Тенденция №2 «Купальники с вырезами»

Если вы хотите подчеркнуть свою сексуальность, лучше всего вам подойдет купальник с прорезями и вырезами. Но будьте осторожны. Такой вариант могут позволить себе лишь девушки с идеальной фигурой.

Анастасия Вашкевич:

Самое важное: это подбор купальника по фигуре. Когда есть места, на которые не следует обращать внимание, нужно подбирать купальник без принтов, без каких-то бантиков и завязочек, стразов и без отделки… А если, к примеру, фигура в форме груши, то низ - самый простой, а верх должен быть пышный, оформленный рюшами.

Тенденция №3 «однотонность»

Популярный цвет этого сезона — синий и его оттенки: от бирюзового до кобальтового. Далее следуют сочные краски — оранжевые, коралловые, зеленые, желтые, красные.

Анастасия Вашкевич:

Стоит учитывать, конечно, цветотип, данный нам от природы. Он определяется по цвету волос, глаз и цвету кожи девушки. Если это голубоглазая блондинка, то это светло-розовые, голубые, салатовые, жёлтые, нежные, разбавленные, словно разбеленные краски.

Тенденция №4 «модные принты»

Несмотря на то, что в этом сезоне самые модные — однотонные купальники, принты не возбраняются. Калейдоскоп, геометрические фигуры, горошек, зигзаги… Все это актуально. Но главный тренд — цветочные принты, на втором месте модели в горошек, на третьем — в полоску. Замыкают пятерку анималистичекие и этнические мотивы на купальниках.

Анастасия Вашкевич:

Вязанные купальники уже несколько сезонов в моде, просто акценты изменяются, но они также актуальны и создают нежный, жентсвенный, романтичный образ…

Тенденция №5 «бандо»

Не любите белые полоски на загаре от лямок купальника? Идеальный вариант — лиф бандо без всяких бретелек. Тем более, это основной тренд нынешнего сезона.

Анастасия Вашкевич:

Девушкам с мягкими чертами, особенно черным, подходит более женственный, романтический стиль, а если мы возьмём купальник спортивный, а девушка с прямыми чертами лица, то вряд ли он совместится и с ее внешностью, и с ее чертами

Какие еще дизайнерские фишки популярны в пляжной моде? Металлизированные, джинсовые и кожаные вставки, пайентки и стразы, бахрома, шипы… Актуальны и ретро-купальники с завышенной талией, которые удачно скрывают проблемные места.

Анастасия Вашкевич:

Набирает популярность купальник контини. Это верх, состоящий из топа разной длины и трусиков. Он больше походит на нижнее белье. Это не купальник в привычном понимании, это маечка и трусики.

Следуя этим основным тенденциям, вы сможете выбрать ту модель купальника, которая вызовет восхищенные взгляды. Главное, не переборщить с экспериментами.