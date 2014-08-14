Да она вылитая Одри! Внучка Одри Хепберн дебютировала в качестве модели

Новости США. 20-летняя Эмма Феррер, внучка оскараносной актрисы Одри Хепберн, дебютировала в качестве модели на обложке глянцевого американского журнала. Это первый модельный опыт девушки.

Стилисты и визажисты постарались на славу. Эмма примерила несколько легендарных образов своей бабушки.

Черные укороченные брюки и водолазка, например. В подобном наряде Хепберн предстала перед зрителями в фильме «Сабрина».

Фотосессия сопровождена интервью девушки, в котором она с трепетом рассказывает о своей знаменитой бабушке.

«Да Эмма просто вылитая Одри!» – воскликнули поклонники актрисы. А как вы думаете, они похожи? Принимайте участие в опросе!

Эмма Феррер, внучка актрисы Одри Хепберн:

Я часто задумываюсь, что она значит для меня. Конечно, я знакома с ее образом, но в детстве не могла воспринимать ее как актрису. Для меня она в первую очередь член семьи. У меня есть кашемировые водолазки бабушки. Я их обожаю и ношу всю зиму напролет. А еще винтажный белый плюшевый мишка.

Эмма никогда не видела бабушку.

Одри Хепберн ушла из жизни за год до рождения внучки. Девушка признается, что никогда не планировала пойти по стопам Хепберн. Эмма решила стать художницей и сейчас она учится в Академии изящных искусств во Флоренции.

Одри Хепберн – символ эпохи 60-х, икона стиля и элегантности, эталон сдержанности и прекрасного вкуса.

Актриса, фотомодель, общественный деятель. Многие считают, что именно она – самая красивая женщина всех времен и народов. А по мнению американской Киноакадемии, она третья в списке лучших актрис Америки. Г. Гарбо, М. Дитрих, М. Монро, Л. Тейлор – позади. Кстати, сама она так не считала. Была уверена, что не блещет ни особой красотой, ни талантом. «Мне просто повезло больше, чем другим» – говорила она.



Всю жизнь при высоком росте 1м 70 см она имела талию 50 см и вес 45-47 кг. Хотя в детстве, в это трудно поверить, была толстушкой, обожала бельгийский шоколад, могла есть его плитками.