Теплая одежда тоже должна быть стильной. Выбираем самые актуальные образцы женских жакетов и жилетов

Наступление холодов – не повод прятать собственную красоту.
Марина Парфенович, дизайнер:
Основное, что не выходит из моды, – жилеты с различными меховыми обработками, воротниками. Также очень актуальны различные кожаные жакеты и именно кожаные жилеты.
Кожу можно сочетать как с кружевом и легкими материалами, так и с благородным мехом. Все это великолепие позволяет выглядеть роскошно и изысканно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марина Парфенович, дизайнер:
Например, такой жилет. Тут присутствует комбинированная тема: и меховая обработка, и кожаная. Кожа дополнительно декорируется различными блочками, замками и так далее.
Если это более вечерний вариант, мы можем поменять цветовую гамму, сделать не такую яркую. И подойдет длинная юбка в пол, что сейчас очень актуально. Или платье, или комбинезон из тонких тканей, чтобы не было громоздких материалов.
Для отдыха или вечеринок достаточно добавить в комплект джинсы или короткую кожаную юбку.
Второй вариант подбираем для поклонниц классики и деловых акцентов. На подиуме – стиль Шанель.
Марина Парфенович, дизайнер:
Жакет выполнен из плотного трикотажа. Декор – цепи. Четкое подчеркивание стиля Шанель.
В качестве дополнения к такому жакету будут уместны и кожаные брюки, и строгое платье, и даже джинсы. Главное требование – не переборщить с декором. Яркой нотой комплекта должен оставаться пиджак.
Впрочем, игра с цветом и формами становится главной модной забавой сезона. Дизайнеры предлагают облачиться в жакет а-ля пальто!
Марина Парфенович, дизайнер:
Явно выражен меховой декор. Мы его видим постоянно, везде.
Это могут быть окантовки как воротников, так и различных рукавов. Но он должен быть уместен.
То, что мы видим в этом пальто, это очень просто крой с реглановым рукавом.
Также очень оригинален своеобразный крой, когда идет только часть спинки и воротник.
Если это креативное изделие надеть с платьем, получим роскошный комплект для вечернего выхода. Спереди модная находка будет выглядеть как шикарный воротник.
Марина Парфенович, дизайнер:
Если мы наденем с белой хлопковой рубашкой, джинсами, то оно будет более современное. Такой повседневный, уличный стиль. Очень стильно, контрастно.
Девушек с теплым оттенком кожи украсят жилеты песочных оттенков. А чуть приталенный силуэт с комбинированием фактурных материалов подойдет обладательницам изящных форм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марина Парфенович, дизайнер:
Это своего рода мини-жилет, который можно сочетать с платьями, юбками, джинсами, с трикотажными платья.
Обувь может быть с различными меховыми окантовками. Может быть в тон самой жилетки, а также в контраст.
Облачайтесь в уютные и комфортные вещицы и помните: дизайнеры рекомендуют отдать сольную партию в гардеробе этого сезона именно жилету или строгому жакету.