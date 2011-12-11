Теплая одежда тоже должна быть стильной. Выбираем самые актуальные образцы женских жакетов и жилетов

Наступление холодов – не повод прятать собственную красоту.

Марина Парфенович, дизайнер:

Основное, что не выходит из моды, – жилеты с различными меховыми обработками, воротниками. Также очень актуальны различные кожаные жакеты и именно кожаные жилеты.

Кожу можно сочетать как с кружевом и легкими материалами, так и с благородным мехом. Все это великолепие позволяет выглядеть роскошно и изысканно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Парфенович, дизайнер:

Например, такой жилет. Тут присутствует комбинированная тема: и меховая обработка, и кожаная. Кожа дополнительно декорируется различными блочками, замками и так далее.

Если это более вечерний вариант, мы можем поменять цветовую гамму, сделать не такую яркую. И подойдет длинная юбка в пол, что сейчас очень актуально. Или платье, или комбинезон из тонких тканей, чтобы не было громоздких материалов.

Для отдыха или вечеринок достаточно добавить в комплект джинсы или короткую кожаную юбку.

Второй вариант подбираем для поклонниц классики и деловых акцентов. На подиуме – стиль Шанель.

Марина Парфенович, дизайнер:

Жакет выполнен из плотного трикотажа. Декор – цепи. Четкое подчеркивание стиля Шанель.

В качестве дополнения к такому жакету будут уместны и кожаные брюки, и строгое платье, и даже джинсы. Главное требование – не переборщить с декором. Яркой нотой комплекта должен оставаться пиджак.

Впрочем, игра с цветом и формами становится главной модной забавой сезона. Дизайнеры предлагают облачиться в жакет а-ля пальто!

Марина Парфенович, дизайнер:

Явно выражен меховой декор. Мы его видим постоянно, везде.

Это могут быть окантовки как воротников, так и различных рукавов. Но он должен быть уместен.

То, что мы видим в этом пальто, это очень просто крой с реглановым рукавом.

Также очень оригинален своеобразный крой, когда идет только часть спинки и воротник.

Если это креативное изделие надеть с платьем, получим роскошный комплект для вечернего выхода. Спереди модная находка будет выглядеть как шикарный воротник.

Марина Парфенович, дизайнер:

Если мы наденем с белой хлопковой рубашкой, джинсами, то оно будет более современное. Такой повседневный, уличный стиль. Очень стильно, контрастно.

Девушек с теплым оттенком кожи украсят жилеты песочных оттенков. А чуть приталенный силуэт с комбинированием фактурных материалов подойдет обладательницам изящных форм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Парфенович, дизайнер:

Это своего рода мини-жилет, который можно сочетать с платьями, юбками, джинсами, с трикотажными платья.

Обувь может быть с различными меховыми окантовками. Может быть в тон самой жилетки, а также в контраст.

Облачайтесь в уютные и комфортные вещицы и помните: дизайнеры рекомендуют отдать сольную партию в гардеробе этого сезона именно жилету или строгому жакету.